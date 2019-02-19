別怕！壓力對身體有好處的「5關鍵原因」...竟能提高免疫力？

點評: 小編自己也相信壓力可以激活一個人的爆發力～



▲其實有一點點壓力並不是壞事，只要不要太過頭就好。（圖／取自免費圖庫Negativespace）



生活中心／綜合報導

相信大家都知道，壓力會對身體、心理和情緒產生傷害，而過度緊張也會讓你面臨心臟病、憂鬱症或是其他疾病問題，但你知道嗎？其實擁有一點壓力並不代表就是壞事，因為身體面對壓力會產生保護功能而不是毀滅性的破壞。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就公開壓力對身體有好處的5個關鍵原因，原來壓力居然可以提高免疫力！

「壓力」對身體有好處的5個關鍵原因：

1.提高認知功能

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Hill解釋，身體會透過激活交感神經以及下視丘、腦下垂體和腎上腺來面對壓力。在逃跑或是戰鬥中，身體就會釋放腎上腺素和去甲腎上腺素，這會影響學習並有助於加強記憶力。

這也就是為什麼，有些人在壓力下比沒有壓力時來的有效率的原因，但更要注意的是，若是壓力過大、失了控，反而會損害記憶力和大腦認知的過程。



▲人在壓力下做事情會更有效率，但要記得千萬別讓壓力擊潰你。（圖／達志／示意圖）



2.提高免疫力

就和一般人想像的相反，其實一點點壓力和炎症對於免疫系統來說是一件好事，為什麼呢？Hill表示，當炎症或是有害的病原體進入人體中時，就會訓練免疫系統，並且達到對抗的功效。

國外還有一項研究發現，「短期壓力」（持續幾分鐘或幾小時）能夠增強先天、原發性和適應性以及繼發性免疫反應。舉例來說，如果你不小心被刀割傷或是摔倒，身體就會迅速反應製造出凝塊來止血，若是沒有經歷一些傷害或危險，你的身體就會不知道如何應付危機。

3.讓你處事變的更有彈性、適應力變更好

在情感方面，人通常都會把壓力和憤怒、悲傷的感覺連結在一起，但是如果沒有壓力，你就不會知道真正的快樂到底是什麼；至於身體健康的部分，假如炎症沒有發生過，你就不會知道健康的涵義，這其實是一種「彈性」的科學。

Hill說，當你開始學會如何應付困難的狀況、失敗和悲劇的時候，那就代表你長大了，可以自己處理困難。此外，你對負面情況的看法和經歷過的壓力量一樣重要；根據2013年哈佛大學的一項研究指出，當受試者被告知壓力會如何幫助他們面對挑戰時，他們之後的表現會獲得改善，焦慮感也不會那麼重，而且他們還會覺得這是一個很積極的挑戰。



▲當你知道如何把壓力變成處理事情的動力時，你就會變的更有效率。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.提高工作效率

你可以想像一下，如果學校要求明天繳作業、公司明天需要開會做報告，你可能會非常緊張，所以你就會表現出專注力和效率，也就是說，一點點壓力能夠讓你成長並且變成一個更好的人，而不是只會傷害你。

根據「耶基斯－多德森定律」，人的表現會隨著生理和精神壓力而增加。國外一項研究也發現，需要比較少注意力的簡單任務或是活動，並無法增加一個人的精神耐力和持久性，而且最後你可能會變的「自滿」，看不見成功的動力。

5.有助於練習體悟

不管你是在辦公室內完成緊迫期限內的工作還是運動，壓力都會讓你知道該如何調節呼吸並好好使用壓力。Hill認為，花一點時間呼吸可以讓你在完成挑戰（事情）時的精神變的更清晰，而困難的挑戰也有助於讓你了解自己的能力。



▲平常多練習呼吸可以讓處理事情時的頭緒變的更清晰。