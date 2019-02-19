每天吃4顆杏仁...身體出現「7神奇變化」！腰圍竟會變小？



▲雖然多吃杏仁確實可以為身體帶來許多健康益處，但還是要注意攝取量。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你喜歡吃杏仁嗎？杏仁富含蛋白質、纖維和維生素，若是經常食用就可以降低罹患癌症、心臟病或是肥胖的機率，但杏仁的脂肪含量比較高一點，所以還是要多注意攝取量。對此，國外網站《Health&Human》就告訴大家每天吃4顆杏仁，身體會出現的7個神奇變化，沒想到竟然能讓腰圍變小！

如果你每天都吃4顆杏仁，身體會有7個神奇的變化：

1.更健康的膽固醇水平

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杏仁可以減少低密度脂蛋白膽固醇，同時又增加高密度脂蛋白膽固醇，這點很重要。由於高膽固醇可能會害你面臨各種健康併發症的風險，像是心臟病發作、中風以及周邊動脈阻塞，所以當你下次嘴饞時別再吃洋芋片或是糖果了，改吃4顆杏仁，這樣就能減少高達10％的壞膽固醇。

2.更強壯、更有光澤的頭髮

杏仁能夠改善頭髮狀況所需要的所有維生素和礦物質；杏仁含有鎂和鋅，可以刺激頭髮生長，而維生素E具有抗氧化的特性，可以減少氧化應激，讓頭髮變的更加強壯，維生素B則可以賦予頭髮自然的光澤。

此外，「杏仁油」一直都被當成是頭髮和皮膚的美容產品，若是在頭皮上塗上一些杏仁油可以防止頭皮屑、軟化和直接滋養髮絲。



▲杏仁油能讓頭髮變的更強壯，並賦予頭髮自然的光澤感。（圖／記者徐恩樂攝）



3.降低罹患心臟病的風險

由於杏仁含有纖維、維生素E、ω－3脂肪酸和植物固醇等等豐富的營養素，因此杏仁可以當作維持心臟健康的零食。此外，杏仁也是精胺酸的重要來源，目前已經有研究指出精胺酸能使動脈壁更加靈活，因此發生血栓的機率會變比較低。

4.抗衰老、減少皺紋

每個人都一定會變老，但是如果你有多吃杏仁，就可以達到抗衰老的效果！杏仁中的錳有助於產生膠原蛋白的蛋白質，而膠原蛋白能讓皮膚保持緊緻和光滑；此外，杏仁含有的維生素E會透過吸收來自太陽的紫外線輻射進而預防皮膚損傷，減少黑斑和皺紋生成。



▲杏仁有助於產生膠原蛋白，讓肌膚能夠維持在緊緻和光滑的狀態。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



5.消化功能變更好

杏仁殼是益生元的重要來源，能夠支持腸道中的有益細菌生長和繁殖，還可以預防腸道感染，並產生維生素K，這對於產生血液凝固蛋白來說很重要。另外，國外一項研究發現，經常攝取含有益生元的食物可以改善免疫系統功能、降低罹患癌症、心臟病或是類風濕性關節炎的風險。

6.減肥

雖然杏仁實際上含有大量的脂肪和熱量，但是卻可以幫助減掉體重。國外一項研究指出，吃杏仁能夠維持餐與餐之間的飽足感，這會讓你降低對於食物的渴望，而且每天吃4顆杏仁的人往往都會攝入比較少的碳水化合物。

在飲食研究中，攝取杏仁的參與者平均減少18％體重和BMI指數，而沒有吃杏仁的人只有減少11％。此外，吃杏仁者的腰圍也下降14％，但沒吃杏仁者只有9％。



▲吃杏仁可以增加飽足感，讓你不會這麼快就感到飢餓。



7.改善大腦的功能

國外一項研究發現，在飲食中攝取足夠的維生素E有助於預防與衰老有關的認知能力下降，能夠維持記憶力，並提高日常警覺性，而且杏仁中的鎂也可以增強大腦中的神經。此外，杏仁中的蛋白質也有助於修復腦細胞，進而改善認知功能、保持大腦的健康以及預防老年癡呆症。

最後，《Health&Human》提醒，每天吃4顆杏仁是一個基準量，如果你真的很喜歡吃杏仁，可以多吃，但還是要多注意攝取量。