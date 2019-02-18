每天吃酪梨...身體會出現「13神奇變化」！竟能當壯陽藥？



▲酪梨不只吃起來美味，對身體健康也擁有許多益處。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

你喜歡吃酪梨嗎？酪梨是許多減重人士的最愛，而目前也有許多研究發現，多吃酪梨真的可以預防心臟病、憂鬱症等等疾病。對此，國外網站《Power of Positivity》就整理出每天吃酪梨，身體會出現的13種神奇變化，其中最讓人驚訝的是，酪梨竟然可以當作「催情劑」，能促進性慾！

每天吃酪梨，身體會出現以下13種神奇變化：

1.有助嬰兒／孕婦身體健康

酪梨富含抗氧化劑、單不飽和脂肪和纖維，而這些營養素和停經前女性的母乳產量、孕婦健康以及生育能力息息相關；母乳中的葉黃素會隨著母親的飲食而增加，抗氧化劑則有助於嬰兒神經和眼睛的發育，而單不飽和脂肪對於嬰兒大腦的發育非常重要；此外，酪梨也含有豐富的維生素B6，可以幫助孕婦克服在孕期中可能會出現的噁心感。

2.皮膚會變好

由於酪梨具有抗氧化特性和高脂肪含量，因此能夠讓肌膚維持在健康的狀態，而且酪梨也可以保護肌膚免受紫外線以及可見的輻射損傷。根據一項研究指出，若是能夠攝取玉米黃質和葉黃素（酪梨就含有這些營養素）皆有助於改善皮膚皺紋、補水過程和彈性。



▲酪梨可以保護肌膚免受紫外線或是輻射損傷。



3.維持正常的體重

吃酪梨不僅能夠增加飽足感，而且可以維持健康的體重。就有研究發現，受試者若是每天攝取一顆半的酪梨，為期6個禮拜，最後不管是體脂百分比或是體重都會下降；另外，還有一項針對過胖成年人的研究指出，在午餐時間攝取半顆酪梨能讓飢餓感減少，飽足感會拉的更長。

4.減緩衰老

和所有的蔬菜和水果比起來，酪梨含有較為豐富的脂溶性抗氧化劑，而葉黃素是酪梨中最主要的抗氧化類胡蘿蔔素；就有研究表示，酪梨中的葉黃素能夠保護人體免受DNA的損害，也有助於減緩衰老。

另外還有一項研究發現，受試者若能每天吃酪梨，那麼長期以來，解決問題的能力、注意力以及記憶力都能有所改善。



▲研究認為，若能每天吃酪梨，就可以改善注意力和記憶力。



5.減少憂鬱症

其實飲食中的脂肪種類和品質都會影響大腦的功能，而酪梨中存在的單不飽和脂肪具有抗炎的特性，可以有效降低罹患憂鬱症的風險。

6.降低血壓

酪梨含有大量的「鉀」，有助於放鬆血管壁，進而達成降低血壓的功效，而且酪梨所含的纖維也可以預防高血壓發生。



▲酪梨中的纖維可以預防高血壓發生。



7.控制糖尿病

酪梨中的膳食纖維、健康脂肪和抗氧化劑都能讓血糖水平維持正常，並降低可能會罹患糖尿病的風險。就有研究發現，每天吃半顆酪梨能讓血液中的胰島素水平降低。

8.預防癌症

酪梨由高水平的植物化學物質組成，像是類胡蘿蔔素，能夠透過促進癌細胞和癌前細胞死亡來預防癌症。就有研究指出，血液中的胡蘿蔔素水平和癌症風險的最小化有關，特別是對於乳腺組織緻密的女性，而酪梨中的類胡蘿蔔素提取物偶可以抑制前列腺癌細胞的生長；此外，酪梨也含有葉黃素，能夠以最大限度減少正在接受早期頸部和頭部癌症治療的患者的氧化應激。

9.降低心臟病的風險

酪梨中的脂肪酸和油酸在降低膽固醇方面有著重要的作用。酪梨由71％單不飽和脂肪酸、16％飽和脂肪酸以及13％多不飽和脂肪酸組成，這些都是人體需要的好脂肪，而且酪梨也含有葉酸和能夠降低膽固醇的成分，能夠保持心臟的健康。



▲除了能夠降低膽固醇之外，多吃酪梨也可以降低罹患心臟病的風險。（圖／記者周姈姈攝）



10.促進人體吸收植物性營養素

像是水果和蔬菜中的營養素，可能會在進入人體之前就被破壞，但是，如果你有攝取健康的脂肪就能有效解決這個問題，因為這些脂肪能夠作為載體分子來運輸可以溶於脂肪的營養素。

11.維持肝臟的健康

肝臟是人體內相當重要的器官，需要妥善的照顧，而攝取酪梨可以減少因血液中的三酸甘油酯或是膽固醇所引起的脂肪肝症狀。

12.治療關節炎

慢性類風濕關節炎和骨關節炎都會讓患者極度不適，而酪梨剛好含有一種化合物，能夠舒緩關節炎帶來的發炎和疼痛，《Power of Positivity》認為，每天食用酪梨可以幫助緩解疼痛，因為健康的脂肪有助於潤滑關節之間的組織。

13.作為催情劑

你知道嗎？其實「酪梨」這個詞最早起源於阿茲特克人，意思是「睪丸」，阿茲特克人相信酪梨是有效的壯陽藥，因為酪梨含有高水平的飽和脂肪，對於睾酮合成非常重要，簡單來說，酪梨是可以促進性慾的食物。



▲在古代，酪梨的原意竟是睪丸，古人認為多吃酪梨可以促進性慾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）