男子過年吃年糕噎死！　元宵吃湯圓怕卡喉...醫教這招保命

▲元宵湯圓卡喉恐喪命。（圖／羅東博愛醫院提供）

生活中心／綜合報導

元宵節將近，大家都習慣吃湯圓應景，宜蘭縣羅東博愛醫院急診室發現，自農曆年節起，接獲不少因吞食年糕、湯圓未注意而導致異物梗塞氣管送醫的病人，其中有位男子就因年糕卡氣管身亡。急診醫學科主治醫師劉建廷提醒，老人和小孩最常因吞食噎住而無法呼吸，旁人若能立即且正確施以「哈姆立克法」，便可在黃金時間內搶救寶貴性命。

劉建廷醫師解釋，正確的施作方法，應站在患者正後方，用手環抱患者腹部，雙手握拳抵住上腹部後，多次往體內按壓，利用瞬間力量增加腹胸腔壓力，試著把梗塞住的食塊吹彈出來，以恢復呼吸道暢通和呼吸功能。

▲第一時間對患者施以哈姆立克法，能大大提升存活機會。（圖／羅東博愛醫院提供）

哈姆立克法除對於身型壯碩的人員較侷限外，各年齡層患者皆可適用；若是小朋友發生異物梗塞，旁人可以採跪姿與其同高環抱腹部實施，嬰幼兒因噎住而臉色發黑，以虎口抓住嬰兒顴骨，手臂對著嬰兒胸腹部一直線靠著，翻轉嬰兒，頭下腳上傾斜，手掌叩擊嬰兒肩胛骨間，再將嬰兒翻轉至臉部向上，實施兩乳頭連線胸部按壓，直至異物排出口腔。

劉建廷醫師在臨床上與生活中他都曾接觸過多起異物梗塞呼吸道的案例，他強調，若是發現周遭有人在進食過程中突然掐住脖子、呼吸困難，立刻就要施以哈姆立克法，千萬不要等人倒下，因為一旦倒下，即表示已經失去呼吸功能一段時間了，腦部缺氧，增加腦死機率，後續恢復正常生活的機率也隨之降低。

▲若是發現周遭有人在進食過程中突然掐住脖子、呼吸困難，立刻就要施以哈姆立克法。（圖／羅東博愛醫院提供）

劉建廷醫師表示，儘管會因吞進去食塊大小和卡住的位置，還有患者的年齡、身體狀況，影響哈姆立克法的成功機會，但他建議，哈姆立克法一定要試，因為沒試肯定沒機會；反之若是成功，患者能瞬間恢復呼吸、解除危機，隨後再進一步赴醫檢查，一切都來得及。

羅東博愛醫院建議年長者和小朋友在進食時，應將食塊切小塊再入口，糯米製品如年糕、麻糬、湯圓較難消化，長輩也應留意，淺嚐即止。