根本不用流汗！「11懶人減肥妙招」曝光...竟要多喝冰水？

點評: 我每次只要聞到茉莉花的味道就會瞬間不想吃東西...



▲減肥是一段很辛苦的過程，很有可能會因為體重數字或是挫折感就放棄一切。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

想減肥卻不知道該怎麼做嗎？減肥是一條很艱辛的路程，很多人只要看到體重數字不理想，或是節食太過痛苦，就會舉雙手投降。對此，國外網站《Bright Side》就提供11個懶人減肥的妙招，原來喝冰水能暫時提高新陳代謝、讓身體燃燒卡路里，而飯前聞蘋果或是香蕉的味道就可以抑制食慾！

就算你真的很懶，也可以試試以下11個快速的減肥妙招：

1.不經意的小運動

如果你真的很懶，一點都不想出門運動，那就試著把一些「小運動」融入日常生活中吧！舉例來說，當你在看電視時，可以嘗試做一些深蹲或是伏地挺身；若是在刷牙，就可以做一下弓箭步。

此外，《Bright Side》建議，吃飽後要讓身體維持在活動的狀態，這樣才能改善消化功能並消除多餘的熱量，像是吃完午餐後不要馬上坐下，晚餐後不要馬上睡覺，否則可能會害你越來越胖。



▲吃飽後千萬不要馬上坐下，否則可能會害你變的越來越胖。



2.使用「鮮味」

除了甜、酸、苦和鹹之外，「鮮味」是第5種味覺，意指令人愉快且美味可口的味道。鮮味是在醬油、青花菜、蘑菇和核桃中找到的一種溫和的味道，會對大腦的受體產生影響，並讓人體可以感覺到鮮味的存在。

美國貝斯以色列女執事醫療中心就利用腦部監控儀器，觀察年輕女性食用鮮味食物的腦部活動，結果發現，當人體攝取鮮味食物時，認知功能的「抑制調控」會上升，患有肥胖問題的女性會減少食用富含飽和脂肪的食物。

3.飲食中加入一些香料

像是肉桂、薑黃、辣椒和生薑都能對人體的新陳代謝功能產生影響，只要你願意將這些香料加入飲食中，就可以達到減肥的效果。

①肉桂能降低血糖。

②生薑能改善皮膚狀況，並改善消化功能。

③辣椒可以促進血管健康、減少水分滯留在體內。

④薑黃可以降低炎症發生，改善膽囊的功能。



▲只要在飲食中加入一些香料就能夠促進新陳代謝，像是肉桂就可以降低血糖。

4.喝冰水

比起溫水／熱水，有些人平常就比較喜歡喝冰水，但事實上，如果你沒有什麼病症，可以多喝一些冰水。因為冰水能讓身體加熱燃燒更多卡路里，並提高吸收的效率。

根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，喝冰水只能「暫時」（約60分鐘）增加新陳代謝4.5％，對於一般健康的成人或兒童，喝冰水可以暫時增加新陳代謝，對減肥有正面的影響。但是要注意了，如果你喝冰水身體會不舒服，那就別勉強自己要繼續喝冰水。

5.短程散步

不管是上班前或是下班後，如果有機會可以用「走」的，那就走多一點吧！可以爬樓梯，就不要偷懶搭電梯，可以站著，就不要坐著，透過這些簡單的身體活動就可以燃燒卡路里並改善血管的功能。



▲不管是上班前還是下班後，只要有能夠走的機會，就要多起來走走。



6.愚弄你的眼睛

減肥最有效的方法就是「減少食物的份量」，你可以透過一些小撇步騙過自己的眼睛和胃。《Bright Side》建議，把大塊的食物切成小塊，然後使用比較小的盤子，這樣食物的份量看起來會很多，你也不會吃過量。

7.吃蘋果幫助減少卡路里量

蘋果，特別是酸味比較明顯的，會刺激胃酸並增加食慾，但是如果你可以在飯前15分鐘先吃一顆蘋果，那你之後攝取的卡路里就會減少150～200卡路里，就有營養師認為，吃蘋果後會吃的少是因為人體已經差不多飽了，而且蘋果的纖維也能增加新陳代謝。



▲飯前先吃一顆蘋果能夠減少之後的卡路里攝取量。



8.慢慢戒掉垃圾食物

很多人只要一想到減肥，就會想著要「節食」，但是卻往往撐不到最後。舉例來說，假如你平常超愛吃巧克力，但是你又想變瘦，那也不用馬上就把巧克力戒掉，你需要做的就是慢慢減少巧克力的攝取量，你要知道，你願意改變的一小步可以成就你想減肥的一大步。

9.利用顏色影響食慾

「顏色」確實會影響食慾，而且最容易讓人不想吃東西的顏色就是深藍色；有人說，只要把食物放在深藍色的盤子上看起來就會很不美味，就能讓你吃的更少。

除了深藍色之外，其他顏色也具有自己的特色，像是粉紅色被認為可以加強甜點的氣味，讓甜點聞起來更香，而橘色和黃色的盤子可以增加食慾。



▲其實盤子的顏色也會影響食慾，像是粉紅色盤子就能增加甜點的氣味，讓甜點聞起來更香。



10.多攝取維生素

在夏天，因為人體常常會接觸到陽光，因此人體就會富含維生素D，進而加速新陳代謝的功能。除了曬太陽之外，平常也可以多吃點魚、奶油、魚肝油或是雞蛋。

此外，《Bright Side》提醒，不要忽略「鉻」的重要，因為鉻可以降低胰島素水平並降低食慾，而魚、韭菜、海鮮和豆類都是鉻的重要來源。

11.透過味道減肥

事實上，只要聞到一些味道就會影響食慾，像是薄荷、蘋果、香蕉和葡萄柚，這些食物的味道會讓你變的不想吃東西。除了食物之外，像是薰衣草、玫瑰和茉莉花這些食物也會影響食慾，並讓你的心靈感到快樂和平靜。