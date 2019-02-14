刷太用力＝更會蛀牙！超傷牙齒「9壞習慣」曝...你做對了嗎？



▲牙齒是一個人的門面，因此如何保養牙齒是一件很重要的事情。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

牙齒是一個人的門面，你平常都如何保養牙齒呢？若是方法用錯了，就會換來一口爛牙。對此，國外網站《Power of Positivity》就列出會傷害牙齒的9個壞習慣，如果你會咬指甲，嚴重可能會引起口腔感染，而刷牙太過用力反而會讓蛀牙的機率大增，牙齒也會變的更敏感！

愛它就別傷害它！以下9個壞習慣是牙齒的天敵：

1.喝過多深色飲料

顏色深的飲料，ph值通常都會比較低，這就代表這些飲料更具有酸性，可能會嚴重污染牙齒原本的顏色。

2.嚼冰塊

根據《美國牙科協會》發言人、退休牙醫Richard Price指出，嚼冰塊是很傷害牙齒的壞習慣，因為嚼冰塊就像是牙齒咬住石頭一樣。

Price解釋，牙齒是用來嚼碎食物的，而且冰塊很冰、非常堅硬，根本就不適合用來咀嚼，若是嚴重可能會導致「組織刺激」，因為每顆牙齒裡頭其實都有軟組織，所以長期嚼冰塊會讓牙齒疼痛，牙齒也會變的更敏感。



▲嚼冰塊會導致牙齒疼痛以及敏感的問題。



3.咬指甲／吸指頭／磨牙

咬指甲不僅會讓你把細菌全都吃進體內，還會讓你的指甲看起來很醜，更重要的是，咬指甲還會影響牙齒的健康。長期咬指甲會導致牙齒緩慢移動，可能會出現彎曲或是掉落的情況，而且指甲縫的污垢可能會引起嚴重的口腔感染。

至於吸指頭，有些小朋友（甚至是成年人）都會有這種壞習慣，如果你真的想為了自己的牙齒好，就請趕快改掉！因為吸手指會讓牙齒嚴重錯位，嚴重可能會引起呼吸問題或是咀嚼困難。

不幸的是，磨牙是一個非常難改掉且難以控制的壞習慣，這會對牙齒造成極大的傷害。假如你有磨牙的困擾，可以在睡覺前戴上護齒器預防夜間磨損，或是在白天吃「軟食品」彌補對牙齒造成的傷害。

4.刷牙方式錯誤

①太用力

刷牙過度用力會導致琺瑯質磨損，可能還會引起牙齦刺激或是過度敏感，更要注意的是，刷牙太用力還會讓蛀牙的機率大增。

②吃完早餐才刷牙

每天起床之後，你應該要做的第一件事情就是刷牙，這樣才能有效清除已經過了一整夜的細菌；如果你先把早餐吃完才刷牙，就等同是把口中的細菌全都吞下肚。

③飯後直接刷牙

有些人一吃飽就會馬上跑去廁所刷牙，但事實上，這樣的行為非常傷牙齒，而且你吃飽後也應該要讓口中的唾液有時間去溶解食物。如果你剛吃完酸性食物或飲料，更不應該馬上刷牙，因為這時候牙齒會很敏感，若是馬上刷牙會帶來傷害，最理想的刷牙時間應該為飯後45分鐘。



▲刷牙力道過大、飯後直接刷牙都是超傷牙齒的壞習慣。



④牙刷直接暴露在外

你可以先觀察一下家中的浴室，家人的牙刷是否都會放在一起呢？那麼細菌很有可能會從一個牙刷跑到另一個牙刷，而馬桶上的細菌也有可能會間接跑到牙刷上。Price建議，牙刷最好要使用牙刷套或是放在透氣且封閉的櫃子中，等到要使用的時候再拿出來。

⑤牙刷過硬

Price提醒，牙刷不應該選購帶有硬毛的款式，因為過硬的刷毛會導致琺瑯質磨損，也會對牙根和牙齦表面造成損傷。

⑥漱口漱過頭

刷牙後，徹底漱口並不是一個好主意，因為過度漱口會帶走牙膏額外留下的氟化物，該物質有助於強化牙齒、預防損壞。

5.吃、喝含糖的飲食

相信一定有牙醫這麼跟你說過，要少吃含糖的食物！Price解釋，由於口腔細菌會把糖轉換為酸用以溶解糖，但這樣的過程可能會分解琺瑯質並造成磨損，因此過量的糖對於牙齒來說會是很大的傷害。

6.把牙齒當成工具

經常可以看見有人會利用牙齒開瓶蓋、撕開包裝，雖然這樣的舉動看起來好像很厲害，但實際上，這樣會給牙齒帶來很大的麻煩。Price表示，牙齒是用來咀嚼食物而不是當作開瓶器，所以別再這樣傷害牙齒了。



▲咬很硬的東西或是把牙齒當成工具，都會讓牙齒承受很大的壓力。



7.咬很硬的東西

許多人在緊張時或是在無意識之下會開始「咬硬的東西」，像是咬筆或是咬眼鏡，但美容牙醫Elisa Mello說，經常使用牙齒咬東咬西可能會引起琺瑯質磨損、牙齒錯位、下頜無法對齊和牙齒碎裂的問題。

如果你真的改不了想改東西的壞習慣，Mello建議，可以嚼「無糖口香糖」協助，相比之下，嚼口香糖反而能讓牙齒的壓力不會那麼大。

8.使用牙線的方式錯誤

你都如何用牙線呢？其實最正確的使用方式應該是「輕輕地在2顆牙齒間和牙齦剔乾淨」，但要記得千萬不要使用「向前向後」的方式剔牙，否則可能會對琺瑯質和牙齦造成傷害。

此外，在刷牙前就應該要使用牙線清潔牙齒，因為牙線有助於去除牙刷無法清除的污垢，讓你之後刷牙能刷的更加乾淨。



▲刷牙前可以先用牙線剔牙，這樣就能有效去除齒縫間的食物殘渣。（圖／達志／示意圖）



9.很愛吃零食

唾液的作用就在於幫助溶解和洗掉飯後留在口中的食物殘渣，所以如果你很常吃零食，那麼你口中產生唾液的機率就會更高，但是量會比較少，而且殘留在口中的零食很難隨著唾液被帶走。

假如你真的非吃零食不可，就別吃洋芋片或是糖果餅乾了，可以改成吃生蔬菜棒或是無鹽堅果，這樣對牙齒的傷害會比較低。