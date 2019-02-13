鏟肚子肥肉！「7超級食物」燃燒脂肪...燕麥、青花菜超給力



▲如果你曾經減肥過就會知道，肚子上的肥肉超級難搞！（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

肚子肥肉一大坨，不管怎麼運動都消不了嗎？也許你可以試著用「吃」的消滅小腹！如果你曾經減肥過就會知道，想要擺脫頑固的腹部脂肪一點都不簡單，而且腹部脂肪還會增加糖尿病和心血管疾病的風險。對此，國外網站《Indiatimes》就列出7種能夠燃燒腹部脂肪的食物，趕快把燕麥和青花菜加入日常飲食中吧！

能夠燃燒腹部脂肪的7種超級食物：

1.豆類

如果你想讓肚子看起來更有線條，那就請多吃一點豆類吧！豆類富含蛋白質、纖維、維生素和礦物質，擁有相當強大的減肥功效。在日常飲食中加入一些豆類有助於減少飢餓感，並預防暴飲暴食的問題發生，身體也能獲得充足的營養素。

2.魚

假如你平常沒有很喜歡吃肉，就可以考慮多吃一點魚肉。魚類是蛋白質和ω－3脂肪酸的重要來源，能夠幫助肌肉構建以及減少體內炎症，只要炎症發生的機率越低，體重增加的機率就會變的更低；因此，《Indiatimes》建議可以在日常飲食中多加入一些金槍魚、鮭魚或是沙丁魚，這樣就能達到抑制飢餓感的效果。



▲多吃魚不僅有助於構建肌肉和減少炎症發生，還能幫助鏟掉肚子肥肉。



3.堅果類

像是核桃、杏仁、花生或是開心果等等堅果類食物都非常適合減肥。由於堅果類含有脂肪和蛋白質，可以增加人體的飽足感，進而避免讓你吃太多垃圾食物；根據一則2005年發表在《美國心臟協會》雜誌上的研究指出，如果平常能夠多吃一點堅果，就有機會降低腹部脂肪。

4.青花菜

青花菜的維生素C含量高，很適合用來燃燒腹部脂肪。《營養與飲食學會期刊》發表的一項研究發現，深綠色的蔬菜不僅可以預防肥胖，更可以降低罹患癌症的風險，所以多吃一點青花菜能夠讓肚子肥肉減少。



▲除了能夠預防肥胖之外，多吃青綠色蔬菜也可以降低罹患癌症的機率。



5.優格

優格含有良好的腸道細菌，是益生菌的良好來源；根據《英國營養學》雜誌一項研究結果顯示，攝取益生菌的女性體重能夠減輕2倍，因此你可以試著在飲食中加入一些優格，這樣就能夠有機會擺脫頑固的腹部脂肪。

6.燕麥

燕麥含有豐富的纖維和碳水化合物，對於消化功能十分有幫助，能夠讓人體增加飽足感，抑制對於垃圾食物的渴望；此外，根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，燕麥含有含有聚β－葡萄糖，這是一種以特殊鍵結存在的糖類，人體無法消化吸收，能作為膳食纖維使用，所以進一步讓燕麥具有強大的降膽固醇功效，也讓燕麥被CNN評選為十大護心食物！



▲燕麥不只能讓人體增加飽足感，也有助於減少體內脂肪的含量。



7.蛋

雞蛋是蛋白質的天然來源，不僅可以幫助燃燒不必要的腹部脂肪，還能夠降低飢餓感。一項發表在《國際肥胖雜誌》上的研究指出，早餐吃2顆雞蛋的受試者，體重竟然減輕了65％，而且腰圍也變小了。