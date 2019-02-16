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用糖尿病藥物減重　一般人可行嗎？藥師分析這些風險

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▲用糖尿病藥物減重？（圖／達志／示意圖）

撰稿：洪巧藍
諮詢專家：輔大醫院藥劑部／藥師徐楚雲

Q：聽說有糖尿病藥物可作為減重藥使用，請問若本身無腎臟疾病使用此類藥物減重合適嗎？

輔大醫院藥劑部藥師徐楚雲表示，確實有降血糖藥物作為減重藥物使用，但如果本身沒有糖尿病的患者使用，可能增加泌尿道感染，或者引起噁心等問題，建議還是依循正常飲食控制和運動才是減重王道。

徐楚雲指出，糖尿病新藥「SGLT-2抑制劑」近年來成為很夯的降血糖兼減重藥物，這類藥品直接作用於腎小管，從腎臟把多餘糖分從尿液中排出。但是尿液中糖分太高，容易發生泌尿道感染，所以沒有糖尿病的人不僅減肥不成，還可能增加泌尿道感染及傷害腎臟的風險。

而另一類降血糖藥「DPP-4抑制劑」則是增加腸泌素的分泌，延長腸胃道的排空，比較不容易餓，間接控制體重。但可能引起噁心，極少數胰臟發炎的問題。

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