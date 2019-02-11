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違規化妝品廣告挨罰大戶！SISLEY、雅詩蘭黛、京城之霜上榜

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▲▼台北市衛生局公布107年化粧品違規廣告裁罰結果 。（圖／翻攝自台北市衛生局監測畫面）

▲北市衛生局公布107年化粧品違規廣告裁罰結果，廣告畫面 。（圖／翻攝自台北市衛生局監測畫面）

記者洪巧藍／台北報導

北市衛生局今（11）日公布去（107）年化妝品違規廣告結果，總計有876件違規，當中以「化粧水、油、面霜乳液類」最多。進一步分析，「SISLEY抗皺活膚御緻眼唇霜」違規達29次，罰鍰累計87萬元，排名所有違規廣告第一，接著還有雅詩蘭黛「Pro極速緊緻肌密全能精華」及「京城之霜五爪超緊顏精華新春組」都是廣告違規挨罰大戶。

北市衛生局分析107年化粧品違規廣告共計876件，以產品類別分類統計，化粧水、油、面霜乳液類化粧品之666件(76%)最多，眼部用化粧品共97件(11%)居第2，其次為香皂類化粧品29件(3%)、頭髮用化粧品28件(3%)、洗髮用化粧品27件(3%)。

進一步分析違規化粧品廣告，以宣稱除皺、除紋類佔第1位，共309件(35.3%)，其次為美白類136件(15.5%)及醫療效能宣稱92件(10.5%)居2、3位，違規廣告已依違反化粧品衛生管理條例處辦。

台北市衛生局更統計前3名化粧品違規廣告，第1名產品為香港商希思黎化妝品有限公司台灣分公司「SISLEY抗皺活膚御緻眼唇霜」，違規廣告罰鍰累計87萬元，因廣告宣稱「打開完美眼尾角度重現明亮大眼雙眸…泡泡眼、鬆弛…眼周是洩漏年齡的第一道關鍵…創新3D抗老科技…一瓶改善所有眼周老化問題」等違規詞句。

第2名產品則為美商雅詩蘭黛股份有限公司台灣分公司「Pro極速緊緻肌密全能精華」，廣告宣稱「再生平滑組織…實驗證實72小時內全面賦活膠原蛋白…極速解決所有肌膚問題…鞏固肌膚年輕結構，全面封鎖第一條細紋的出現！」等詞句，累計罰鍰31萬元。

第3名產品為知名保養專家牛爾的塞席爾商美之本國際有限公司台灣分公司「京城之霜五爪超緊顏精華新春組」，其廣告宣稱「唯一以拉皮手術命名的神級保養品…魚尾紋肌緊平痕、法令紋平滑彈嫩、鬆下巴緊實活彈、沙皮額頭抗皺淡痕、凹陷臉飽滿細緻…使用1周後，肌膚膠原彈力纖維組織間隙平均降幅達21.65%」等違規詞句，累計罰鍰28萬元。

台北市衛生局強調，化粧品廣告需視文案或內容前後，傳達消費者訊息之整體表現，包括文字敘述、產品品名、圖案、符號等詞句整體作綜合判定，其整體宣稱不得涉及醫療效能、虛偽或誇大內容，常見違規宣稱詞句，如：除皺、美白、治療皮膚炎、消炎、拉提、不過敏、醫美…，違者經調查屬實，可處新臺幣5萬元以下之罰鍰。

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