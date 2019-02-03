愛擦裸色＝有自信！從「5唇膏顏色」曝個性...妳都用哪種？



▲從妳平常喜歡擦的5種唇膏顏色也可以看出個性，趕快往下看看！（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

妳平常最喜歡擦什麼顏色的唇膏呢？其實不只從星座可以看出一個人的個性，就連日常生活中喜歡使用的美妝品也可以看出端倪。對此，國外網站《Indiatimes》就和大家分享從5種唇膏顏色就可以看出個性，原來喜歡擦裸色的女生，對自己很有自信，認為不需要多餘的顏色就可以襯托自己的美！

此外，根據妳選擇的霧面、光澤以及唇蜜質地，又可歸類為固執、有風格和擅於社交以及好溝通的特質。

從妳喜歡的5種唇膏顏色就可以看出「真實個性」：

1.紅色

喜歡紅唇的女生，個性通常都很有熱情、無所畏懼、充滿活力以及嚮往自由，而且不喜歡受到拘束。此外，擦紅色唇膏的女孩子更能獲得他人的關注。



▲喜歡擦紅唇的女生都很熱情，不喜歡被拘束。



2.粉紅色

如果妳特別喜歡擦粉紅色唇膏，那就代表妳是一個非常活潑的女孩子，而且妳的個性也很善良、可愛。



▲如果妳喜歡擦粉色唇膏，就代表妳的個性善良又可愛。



3.咖啡紅

咖啡紅這個顏色看起來相當神祕，所以擦上這個顏色的女生看起來都會相當與眾不同。一般來說，會擦咖啡紅唇膏的女生，一點都不會害怕面對挑戰或是困難。



▲妳的個性很神祕，就算遇到困難也不會害怕。



4.裸色

喜歡擦裸色唇膏的人女生，個性都很簡單、腳踏實地、平靜和隨合，而且她們對自己的外表都很有自信，她們覺得自己的美不需要其他顏色妝點就可以表現出來！



▲喜歡擦裸色唇膏的女生都很有自信，個性也很腳踏實地。



5.黑色

妳敢擦黑色的唇膏出門嗎？這絕對會是一個勇敢的選擇。通常會喜歡擦黑色唇膏的女生，個性都很頑固、難搞，甚至難以接近，而且她們身邊的朋友也會屬於同個黑暗類型。



▲擦黑色唇膏的女生個性都比較固執和難搞。