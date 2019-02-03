ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

愛擦裸色＝有自信！從「5唇膏顏色」曝個性...妳都用哪種？

點評:小編喜歡紅色～
ETtoday健康雲

▲▼美妝,化妝,唇妝,唇膏,打扮,照鏡子,口紅。（圖／翻攝自pixabay）
▲從妳平常喜歡擦的5種唇膏顏色也可以看出個性，趕快往下看看！（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

生活中心／綜合報導

妳平常最喜歡擦什麼顏色的唇膏呢？其實不只從星座可以看出一個人的個性，就連日常生活中喜歡使用的美妝品也可以看出端倪。對此，國外網站《Indiatimes》就和大家分享從5種唇膏顏色就可以看出個性，原來喜歡擦裸色的女生，對自己很有自信，認為不需要多餘的顏色就可以襯托自己的美！

此外，根據妳選擇的霧面、光澤以及唇蜜質地，又可歸類為固執、有風格和擅於社交以及好溝通的特質。

從妳喜歡的5種唇膏顏色就可以看出「真實個性」：

1.紅色

喜歡紅唇的女生，個性通常都很有熱情、無所畏懼、充滿活力以及嚮往自由，而且不喜歡受到拘束。此外，擦紅色唇膏的女孩子更能獲得他人的關注。

▲紅色,性感,嫵媚,女人,禮服,洋裝。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲喜歡擦紅唇的女生都很熱情，不喜歡被拘束。

2.粉紅色

如果妳特別喜歡擦粉紅色唇膏，那就代表妳是一個非常活潑的女孩子，而且妳的個性也很善良、可愛。

▲▼護唇膏（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲如果妳喜歡擦粉色唇膏，就代表妳的個性善良又可愛。

3.咖啡紅

咖啡紅這個顏色看起來相當神祕，所以擦上這個顏色的女生看起來都會相當與眾不同。一般來說，會擦咖啡紅唇膏的女生，一點都不會害怕面對挑戰或是困難。

▲獨立,女生,女人,女孩,一個人,登山。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲妳的個性很神祕，就算遇到困難也不會害怕。

4.裸色

喜歡擦裸色唇膏的人女生，個性都很簡單、腳踏實地、平靜和隨合，而且她們對自己的外表都很有自信，她們覺得自己的美不需要其他顏色妝點就可以表現出來！

▲▼旅遊,笑,女孩,愛情,登山,快樂。（圖／翻攝自pixabay）
▲喜歡擦裸色唇膏的女生都很有自信，個性也很腳踏實地。

5.黑色

妳敢擦黑色的唇膏出門嗎？這絕對會是一個勇敢的選擇。通常會喜歡擦黑色唇膏的女生，個性都很頑固、難搞，甚至難以接近，而且她們身邊的朋友也會屬於同個黑暗類型。

▲穿黑衣,毛帽,女生,個性,黑色。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲擦黑色唇膏的女生個性都比較固執和難搞。

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

關鍵字： 唇膏 口紅 個性 占卜 人格 心靈 化妝品
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

愛擦裸色＝有自信！從「5唇膏顏色」曝個性...妳都用哪種？

過年還在挖洞給親友跳？高溫高鹽高糖再見～春節送禮這樣挑才健康！

春節靠免疫力抗流感、護腸道　醫推「1款水果」每天吃3顆

春節應酬跑趴「喝不醉」7大招！　空腹不喝、牛奶墊胃都上榜

主人我痛痛...狗狗9個異常徵兆 　花1分鐘這樣做能救命

出國玩最怕感冒掃興！行前「營養補了沒？」...時差都能改善！

不知該跟岳父母說什麼？給男性的回娘家教戰守則

別撲空！一次看懂台北5花市營業時間：買氣最旺花卉曝光

吃年菜注意「3不2要」　佛跳牆下肚嘴超膩？營養師有撇步

痛風鍋吃到怕！一張圖看懂「高普林食材」：遵守5招爽吃

讀者迴響

回到最上面