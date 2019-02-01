短短4天流感再添7死！又見幼童併發腦炎「發病到死亡僅兩天」

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者陳家豪攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情進入流行高峰，短短四天以來國內又新增57例流感併發重症個案與7例死亡個案，且當中1例是北部年僅4歲的女童，因流感併發腦炎及肺炎，送醫時已經腦出血、腦水腫，雖收治加護病房搶救仍無效， 從發病到死亡僅短短兩天。

疾病管制署今（1）日公布國內新增7例流感死亡個案，分別為3男4女，除1名4歲女童係流感併發腦炎及肺炎外，其餘年齡介於52歲至93歲且係併發肺炎、均有慢性病史。

疾管署副署長羅一鈞表示，這名女童本身沒有慢性病史，沒有接種疫苗，從1月22日出現發燒症狀，隔天出現嘔吐、意識改變、全身無力等症狀送醫，經過電腦斷層檢查發現腦出血、腦水腫，胸部X光有肺炎，判定為流感併發腦炎與肺炎並收治加護病房，但24日就因為急救無效過世。

幼童罹患流感有較高風險併發腦炎，且死亡率達到三成，危險性高。羅一鈞表示，統計本流感季去年10月以來已經有4例併發腦炎死亡個案發生，北中南東各一，年齡介於2~12歲，從發病到死亡約2~4天。提醒家長，孩子感冒之後若出現嚴重嘔吐、全身抽搐、肢體無力、意識改變等腦炎徵兆，應該儘速送大醫院就醫。

另外也新增57例流感併發重症病例，均檢出A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（34例，佔60%）、50至64歲（12例，佔21%）兩年齡層佔多數。國內自去年10月1日起累計406例流感併發重症病例，其中34例死亡。

疾管署表示，往年國內流感疫情常在春節期間達到高峰，依本流感季疫情推估，今年春節連假（2月2日至10日）之類流感門急診總就診人次約落在11.5萬至13.4萬人次之間。而近期北半球溫帶地區國家流感活動度持續上升，其中日本、香港、中國大陸及新加坡疫情處高峰，美國、加拿大及韓國高於流行閾值。

春節連續假期即將展開，疾管署提醒，民眾向親友拜年時儘量拱手不握手，如安排國內外走春旅遊，則務必做好手部衛生、咳嗽禮節及留意健康情形，生病儘量多休息，以降低流感病毒傳播的風險。