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心好累！感情有「10跡象＝該分手了」...他隔很久才回訊息？

點評:雖然分手很殘酷，但最終還是得面對QQ
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▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲感情若是出現「訊息」，就代表可能很難繼續走下去了。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

最近常常覺得伴侶的心思不在你的身上嗎？在一段關係中，如果已經出現了一些「訊息」，就代表感情已經差不多走到盡頭了，但有時候，這些「訊息」並不會表現太明顯。對此，國外網站《Femina》就列出伴侶不愛你、想分手會出現的10個跡象，其中很久才回一次訊息、突然要你改變等等都上榜，你該多注意了！

伴侶不愛你、想分手了會出現以下10個跡象：

1.漸漸變的「不主動」

如果你總是那個先傳訊息、打電話的人，那很明顯，他對你的愛可能已經漸漸地淡掉了；此外，假如對方本來很會打電話或是傳訊息給你，結果突然改變，那就代表你該注意了！

2.不讓你認識他的家人、朋友

你認識他的家人或是朋友嗎？如果你完全不認識，或是你發現對方很明顯不想把你介紹給他們，那就要小心了，因為這就表示他不適合你，而且你可能也沒有在他的未來規劃之中。

▲喝酒,聚餐,慶祝,調酒,飲料,果汁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲你不認識他的朋友或家人，就表示你在他心中沒有很重要，甚至你也沒有在他的未來計劃中。

3.談話敷衍

你常常會覺得跟伴侶的談話內容都很「表面」嗎？或是說，他回答你的方式會很敷衍嗎？如果是這樣的話，那你真的該考慮是不是該繼續和對方在一起了。

4.不再撫摸你

情人之間的「撫摸」是一種很微妙的行為，透過撫摸，你們會知道彼此的心靈和身體都是結合的；所以，假如你發現對方最近不怎麼碰你、撫摸你，那就代表他對你的興趣已經逐漸下降。

▲性愛,愛愛,情侶,夫妻,甜蜜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲透過撫摸，你可以感受到伴侶的身體和心靈，這是一種很微妙的行為。

5.很久才回一次訊息／電話

當對方回你訊息或是打電話給你的時間拉的更長的時候，像是1～2小時才回應一次，就表示他對你已經沒有像過去一樣渴望了。

6.永遠都是你在計劃

在感情中，如果你一直以來都是規劃吃飯、約會或是旅行的人，請先暫時停止動作，你可以藉此看看對方會不會主動找你出去。假如他連找你都沒有，那就代表他覺得沒有跟你在一起也無所謂了。

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲你不找他出門，他也不會主動找你，那就代表他對你可能已經沒啥興趣了。（圖／取自免費圖庫PEXELS，下同）

7.突然想要你改變

對方若是莫名其妙希望你「改變」個性或是身材，甚至還開始放大你的缺點，那你就該注意，因為這已經是一種想要分開的警訊了。

8.對方不想有親密的接觸

通常只要透過「肢體語言」就可以看出對方到底愛你多少，因為行動總是比言語更能說明一切。如果你發現最近他總是刻意避開擁抱或是眼神交流，那就代表他已經在無形中對你不感興趣了。

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲行動比起言語來說更能說明一切，如果他真的夠愛你，從行動就看的出來了。

9.為了性愛而性愛

其實如果你真的想知道另一半是否已經對你失去興趣，從「性愛」就可以看出端倪；因為性愛通常都是有愛才會去做的一件事，所以假如你發現他只是為了性愛而性愛，那就很明顯，他的愛也許已經不在你的身上了。

10.直覺

如果你已經出現一種直覺，認為另一半對於兩人的關係已經不再感興趣，那你的直覺很有可能是正確的。就算你不想面對這樣的真相，最終還是得面對，所以千萬不要忽略自己的直覺，好好聆聽一下自己內心裡的聲音吧！

▲悲傷,難過,憂鬱,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲假如你已經有「他好像沒感覺了」的直覺，不妨拿出勇氣好好面對。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

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