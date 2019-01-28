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很會胡思亂想！3大星座「對愛情沒安全感」...雙魚讓人心疼

點評:這些星座的伴侶要給他們多一點體諒啊！
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▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲有些人在感情中超會亂想，只要對方稍微表現不一樣，就會開始擔心。（圖／取自免費圖庫PEXELS，以下皆同）

國際中心／綜合報導

你在感情中，也很會胡思亂想嗎？談戀愛，並不可能永遠都是甜蜜的，有時候也會有吵架和冷戰，但是有些人卻很會亂想，只要伴侶稍微對自己有點「不一樣」，他們就會很緊張，很害怕自己是否做錯什麼惹對方不開心了。對此，大陸網站《新浪看点》就列出3個在感情中很會亂想、害怕失去的3大星座，趕快看看自己有沒有上榜！

《新浪看点》就列出戀愛時容易胡思亂想、害怕失去的3大星座：

1.雙魚座

雙魚座談戀愛的時候，簡直就是一個「小戲精」，他們能夠依據情境扮演不同的角色，但是他們的疑心病很重，因為他們實在太在乎對方了，所以只要對方稍微有一點點怪怪的，敏感的雙魚座就會馬上發現。

也就是說，雙魚座在感情中是非常沒有安全感的，他們很會胡思亂想，所以也比較會無理取鬧、發脾氣，原因只有一個，他們的內心深處很害怕失去對方。

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲因為太害怕失去另一半了，所以雙魚座有時候會出現鬧脾氣、無理取鬧等等缺乏安全感的表現。

2.天蠍座

天蠍座的控制慾很強，尤其是在戀愛的時候，他們的佔有慾也很強，完全無法容忍和別人一起分享另一半，天蠍座會小心翼翼地保護令一半，絕對不會讓兩人的感情失控。

但是，只要天蠍座發現自己控制不了另一半，他們就會開始胡思亂想，甚至擔心根本就還沒發生的事情，雖然他們看起來敢愛敢恨，但實際上，他們對於愛情卻很沒有安全感。

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲天蠍座的控制慾和佔有慾都很強，他們甚至還會擔心一些根本就沒有發生的事情。

3.雙子座

雙子座的想法「千奇百怪」，也許上一秒他們還好好的，結果下一秒就會開始想東想西，而且他們的個性很難捉摸，尤其是在談戀愛的雙子座，假如對方稍微離開自己的視線，他們就會開始擔心東擔心西。

雙子座的這種個性很難改變，只要他們開始亂想，就絕對沒有人可以抓的住，而且他們也控制不了自己的想法，所以另一半要好好體諒他們！

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）
▲雙子座的想法難以捉摸，而且他們也控制不了自己愛亂想的壞習慣。

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