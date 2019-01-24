晨間酒駕增25％　醫：喝完烈酒「休息24hr↑」才能代謝

▲晨間酒駕件數逐年攀升。（示意圖／台東縣警察局提供）

生活中心／綜合報導

近年來「酒後不開車」的觀念深植人心，但晨間酒駕件數卻逐年增加，從104年的2281件到106年的2854件，增加近25％，原因是大家忽略「宿醉仍會殘留酒精濃度」。醫師建議，喝酒精濃度30％以上的烈酒後，必需休息24小時以上，才能讓酒精完全代謝。

據台北市政府警察局統計，106年酒駕取締件數為1萬1332件，其中早上6時至中午12時的晨間酒駕件數為2854件，占比高達25％；與104年晨間酒駕件數2281件相比，106年晨間酒駕件數成長近25％。

交通部道安會執秘謝銘鴻表示，一般民眾常常誤會睡一覺起來就能開車，其實連喝麻油雞、薑母鴨，隔天體內仍會殘留酒精，他自己日前購買酒測器實測，發現吃完薑母鴨18分鐘後，酒精濃度約0.09mg/l（毫克／公升），等到隔天一早再次測量，發現酒精濃度仍有0.14mg/l。

▲天氣寒冷，許多民眾都喜歡吃薑母鴨補身，吃完後隔天酒精仍會殘留。（圖／記者周宸亘攝）

「許多藥酒、藥膳、提神飲料都含有酒精成分。」謝銘鴻指出，106年酒駕事故死亡人數每年331人，107年1至11月也累積282人，希望大家能更重視防治酒駕。對此，道安會特別和台灣酒與社會責任促進會合作，拍攝「不酒駕小心隔夜醉」紀錄片。

肝膽胃腸科醫師郭東恩表示，喝酒5至10分鐘之內，酒精就會被人體吸收，據2015年史丹佛大學醫學院曾研究台灣人代謝酒精的能力，發現跟歐美國家比起來，4成7的台灣人肝臟解酒酵素效能較低，需要更長的時間才能代謝。

郭東恩提醒，不管量多量少，喝低濃度30%以下的酒，例如紅酒、白酒，建議休息12小時以上，喝高濃度30%以上的酒建議休息24小時以上，才能讓酒精在體內完全代謝，避免因酒精殘留而發生憾事。

精神科段永章醫師則說，酒駕累犯通常存有僥倖心態，以為大量補充水分或睡一覺，體內就沒有酒精殘留，其實喝酒後24小時內，判斷力、專注力、肌肉協調性都會變差，酒駕累犯在心中建置「警報器」觀念，喝酒前預想酒駕後果。