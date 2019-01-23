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高壓噴槍「就像射出子彈！」　醫：隔一段距離也會致命

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▲記者實測加油站的高壓氣體噴槍，的確比一般自助洗車場的壓力較大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲醫師提醒，別把空氣噴槍請勿朝自己或別人噴射。（示意圖／記者吳奕靖攝）

生活中心／綜合報導

高雄3歲女童遭「噴槍」（風槍）奪命疑點重重，現在檢警還在釐清「關鍵7分鐘」發生什麼事。台南奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書直指，即使隔著一段距離，空氣噴槍噴出的是高壓高速的氣體，就像射出子彈一樣，是會致命的。

重症醫師陳志金以「空氣噴槍請勿朝自己或別人噴射！」為題指，壓縮的氣體透過皮膚就可能進入血管，瞬間膨脹會導致空氣栓塞。他解釋，血流被「空氣」阻斷，結果就如同腦中風或心肌梗塞一樣會有危險，甚至致命。

另外，陳志金還說，經由嘴巴進入，可能造成肺、胃、腸子破裂；即使隔著衣服朝肚臍吹，也可能追成腸子破裂；對著眼睛將導致眼球破裂，失明或喪命。最後，他表示，請大家協助宣傳，空氣噴槍的使用要有更嚴謹的規範。

▲▼ 噴槍噴嘴　女童母女情深 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲3歲女童遭「噴槍」（風槍）奪命疑點重重 。（圖／翻攝當事人臉書）

噴槍危險性高，胸腔內科醫師李岡遠也說，氣體從嘴巴進入，有些會竄到皮下，引起皮下氣腫，就會出現脖子、胸部腫脹等症狀，但一般來說，皮下氣腫不會致命，僅會造成不舒服，嚴重的是氣體鑽進「縱膈腔」，致死率相當高。

李岡遠解釋，如果撕裂位置如果比較中心點，就會從氣管、支氣管旁邊滲漏到包覆氣管和心臟的「縱膈腔」，造成胸部壓力增大，影響循環系統，引起休克，又或者是氣體撕裂支氣管、肺泡，影響從氣管、支氣管再到肺泡做氧氣交換的完整呼吸循環，導致無法呼吸致死；另外，空氣壓力跑進血管，也會造成空氣栓塞，一樣會缺氧死亡。

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關鍵字： 噴槍 風槍 奪命 奇美醫院 陳志金 台南
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