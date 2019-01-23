流感重症集中北部6縣市！　春節交通疏運「疫情達高峰」

▲冷氣團來襲天氣變化大，感冒的人也跟著變多。（示意圖／記者黃克翔攝）

生活中心／台北報導

受到冷氣團影響，上周新增57例流感併發重症、3人死亡，創下流感季單周新高紀錄。疾管署副署長羅一鈞指出，今年流感疫情有明顯的南北差異，以上周來說，6成患者都屬於北部地區，擔心春節期間交通南來北往，也讓病毒跟著擴散，年初二、初三疫情達到最高峰。

疾管署資料顯示，13日至19日因類流感就診達到9萬多人次，較前一周上升6.2%，且新增57例流感併發重症個案，以及3例經審查與流感相關死亡病例。重症個案年齡分布於4個月大到98歲間，並以65歲以上（28例，佔49%）、50至64歲（19例，佔33%）2年齡層佔多數。

羅一鈞指出，今年除了流行病毒從A型H3N2轉為H1N1，對50至64歲中壯年族群威脅增加，另觀察也發現疫情集中在「北部地區」，特別是苗栗以北的6縣市，上周重症個案六成都發生在北部，至於台中以南、東部等地目前疫情則較緩。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

隨著農曆春節的腳步逼近，疾管署擔心疫情會跟著交通擴散。羅一鈞表示，預期北部會比較早達到疫情高峰，中南部則可能要到春節期間，交通南來北往，疫情比較可能高起來，由於今年疫情比較晚來，推估也會比較晚走，預期要到2月下旬才可能脫離流行。

台大醫院小兒部主任黃立民則分析，疫情比往年要晚開始，推估感染幅度變小，疫情應該比去年、前年要輕；另外，持續觀察B型病毒在過完年以後是否會上升，造成另外一波疫情。他說，過往經驗A型流感病毒流行之後會出現B型流行，目前的B型還處於低點，需密切觀察。