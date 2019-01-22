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你覺得這圖案像啥？從答案曝「內心的渴望」...齒輪＝重友情

點評:小編看到的是齒稐～
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▲一張圖看出你內心最渴望的東西。（圖／翻攝自日本網站《Uranaitv》）
▲你覺得圖片中的東西像花、太陽、齒輪還是旋鈕？趕快往下看測驗結果。（圖／翻攝自日本網站《Uranaitv》

國際中心／綜合報導

你覺得圖片中的東西長的像什麼呢？擅長西方占星術、塔羅牌和符文的專家LUA就在日本網站《Uranaitv》分享一張圖片，當你看到這圖片會想到花、太陽、齒輪還是旋鈕呢？從你的答案就可以看出內心最深層的渴望，如果你覺得這個圖案是齒輪，那就代表你很重視友情，沒有朋友會死！

測驗結果揭曉：

A.花－善良

不管花朵盛開的多麼動人，最終都會枯萎，而唯有透過枯萎才更能感受到花朵的美麗。如果你認為這個東西長個像一朵花，那就代表你的思想很細膩，個性也很溫柔，而你內心認為最不可或缺的就是「善良」。

就算這個世界可能充滿危險和心機，你依舊相信善良存在，而且你散發出來的善良，總能讓身邊的人感到舒服和放鬆。

▲獨立,女生,女人,女孩,一個人,登山。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲儘管這個世界存在太多邪惡，但你心中依舊存有一顆善良的心。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

B.太陽－快樂

假如你第一眼就覺得這個圖案是太陽，就代表你的內心非常渴望得到快樂。太陽活在你的心中，但是如果太陽下山後，你就看不到周圍的世界，你也不知道該如何獲得幸福。

你一定要記得在生活中找到一種可以讓自己快樂的方式，這樣就算真正的太陽下山後，只要你的心中還有一顆屬於自己的太陽，那你就可以得到開心和愉悅，而且你的正能量也能照亮身邊的人。

▲▼旅遊,笑,女孩,愛情,登山,快樂。（圖／翻攝自pixabay）
▲就算太陽下山，你還是知道如何讓自己開心，並散播正能量給身邊的人。

C.齒輪－朋友

多個齒輪之間互相配合，才有辦法讓機器運轉更順利。如果你第一眼就覺得這個圖案是齒輪，那就代表「朋友」對你來說不可或缺，而且你的身邊若是沒了朋友，你就會感到悲傷。

▲閨密,好姐妹,朋友,仙女棒,森林,慶祝,快樂,開心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲朋友對你來說很重要，沒有朋友的你根本活不下去。

D.旋鈕－改變節奏

第一眼就覺得這個圖案是旋鈕嗎？那就表示你的思想變的很快，而且個性直接又爽朗，但是在你心中可能藏有一種非常沮喪、快要爆發的情緒，你最後會安安靜靜地釋放這些負面情緒。當你面對現實，想要逃避或是離開的時候，你應該要學著「改變節奏」，這樣你的內心就會比較安定。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲在生活中，你應該要學著放慢腳步、改變節奏，這樣情緒會比較穩定。

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