牙膏含口中半小時，真的更防蛀嗎？

圖／shutterstock

文／ 謝佳君

許多人刷完牙、吐掉口中的泡泡後，會順勢直接漱口，清除嘴裡殘餘的牙膏；但先前有媒體報導，有牙醫師建議刷完牙後別急著漱口，可以讓牙膏的氟化物在口中停留至少半小時，提高防蛀效果，打破了許多人的習慣。不過對此，有牙醫師持不同看法，認為這麼做不僅矯枉過正，還可能吞下牙膏中有疑慮的物質。

濃度低、唾液稀釋 防蛀效果有限

中山醫學大學附設醫院口腔病理暨診斷科主治醫師李育賢表示，研究證實，氟化物確實有助於強化琺瑯質，讓牙齒更耐蛀，市面上許多牙膏也會添加氟化物，強化防蛀效果。

學理上來說，氟化物接觸牙齒的時間愈久，發揮的效果愈完全，因此若是到醫院或診所給醫師塗氟，醫師通常會叮嚀塗氟後半小時內不要吃喝東西及漱口，避免氟化物的濃度降低。但從生活常理來看，一般人不太可能讓牙膏停留在口中長達半小時，「這麼做恐怕有點矯枉過正，」李育賢說。

李育賢進一步指出，醫療院所塗的氟膠濃度相當高，即使市售牙膏的氟化物濃度達到1000ppm，醫師使用的氟膠濃度仍高出10倍、甚至達20倍之多；而且只要口腔內有東西，唾液分泌量就會增加，稀釋氟化物，防蛀效果更是相當有限。

（市面上的牙膏品牌、種類繁多，有些成分至今仍存有爭議，恐被一起吞下肚。圖片來源：shutterstock）

牙膏中不明成分恐一起吞下肚

悅世牙醫診所呂孟頻醫師也表示，牙齒直接接觸氟化物的吸收效果最佳，若是仿照牙醫師塗氟的概念，理論上來說，讓牙膏停留在口腔內半小時是正確的，「但牙膏不是藥品，即使是高含氟牙膏的氟化物濃度也很低，也就是說，這和牙醫師塗氟所用的劑量完全不能相比。」

而且牙膏通常很清涼，會刺激分泌更多口水，稀釋掉氟化物的濃度，且停留愈久，濃度越低，對增加牙齒強度不一定會有顯著幫助，呂孟頻說。

此外，市面上的牙膏品牌、種類繁多，有些成分至今仍存有爭議，例如有些牙膏會添加「三氯沙」作為殺菌劑，部分研究認為在特定情況下可能有致癌風險，雖然有待更多研究確認，但在好處和壞處都還不明確的情況下，呂孟頻也不建議刻意讓牙膏在口中維持半小時再漱口，「綜合以上，我個人還是會吐掉。」

正確刷牙是關鍵 搭配含氟牙膏更加分

李育賢和呂孟頻一致認為，最有效的預防蛀牙方法還是正確刷牙，再來搭配使用含氟牙膏，才能看到顯著效果。如果要給醫師塗氟，呂孟頻表示，我國衛福部和美國兒童牙科醫學會（AAPD）雖然沒有對幾歲開始塗氟有明確的規定，但共同的建議是只要有牙齒就可以塗氟。

不過，假設嬰兒從6個月開始萌發第一顆乳牙，這個階段的嬰兒連刷牙都是很困難的事情。考慮到嬰幼兒的配合行為程度，目前我國普遍主流建議等到長出6～8顆乳牙、大約1歲後再開始塗氟即可。

此外，氟膠的濃度相當高，呂孟頻提醒不可天天使用，而且高劑量的氟化物具有毒性，吞下肚可能出現輕微腸胃不適，但在專業醫師操作下就不容易發生。李育賢也說，如果沒有正確使用，氟化物劑量過高或使用過度可能導致「氟斑齒」，牙齒出現花紋、甚至斑點，尤其容易發生在牙齒還在發育中的幼童身上。

（齒質好壞少數跟體質、遺傳有關，絕大部分還是受到後天習慣及口腔細菌種類影響。圖片來源：陳德信）

齒質好壞跟遺傳有關嗎？

常聽人們說，「我的牙齒天生就不好」、「我的牙齒遺傳父母，也不好」。也有些人會納悶：為何牙齒刷得勤卻還是容易蛀牙？有些人不怎麼愛刷牙，怎麼偏偏卻沒什麼蛀牙？

呂孟頻強調，齒質好壞少數跟體質、遺傳有關，絕大部分還是受到後天習慣及口腔細菌種類影響。影響口腔菌落種類的因素則非常多，飲食習慣是其中之一，而且大部分人的菌落會從小時候延續到長大。

例如愛吃甜的人，口腔內導致蛀牙的菌種通常比較多；或者小時候就是滿口蛀牙的人，長大後口腔通常也會維持較多蛀牙的菌種。但也有可能不容易蛀牙的人，卻有較多容易導致牙周病的菌種，未來牙周病的機會相對較高。

呂孟頻強調，最重要還是建立良好的口腔環境及衛生習慣，但國人普遍口腔清潔都做得不太好，因此一定要正確刷牙，搭配使用牙膏，最好吃完東西後就刷牙。

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