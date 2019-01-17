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今低溫下探13℃！你知道日韓偏好的「玉蜀黍式穿法」嗎？

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圖／shutterstock

文／康健網站編輯

中南部地區今 （17）日由於降雨緩和且雲量減少，所以白天高溫有所回升，中央氣象局指出，中部及花東地區約20至23度，南部高溫可以來到26度，但北部、東北部地區仍然濕涼，白天維持在16至19度，到了晚上西半部明顯轉乾，有局部輻射冷卻作用，各地低溫約13至16度。

在台灣，天氣冷時，民眾多習慣洋蔥式穿衣法，透過一層層衣服隔絕冷空氣，讓身體不容易失溫；而氣象達人彭啟明過往曾提及，國人常前往旅遊的日、韓，由於室內有暖氣，所以民眾一進到室內，馬上揮汗如雨，因此他們更喜歡「玉蜀黍式」穿法，這種穿法的最外層，和國人偏好的羽絨衣不同，只要有件夠耐寒、防風（水）的大衣即可。

洋蔥式穿法和玉蜀黍式穿法的差別。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

在室內也要保暖工作

冷空氣會刺激交感神經興奮，血壓上升；低溫也會刺激末梢神經收縮，血管阻力變大，也會升高血壓，心跳加快，冠狀動脈痙攣，並且易使血液凝結，形成血栓，造成心臟病發作。

1.在家裡穿上拖鞋不要打赤腳走在冰涼地板

2.拉上窗簾，必要時開暖氣，讓室內維持在攝氏20度溫度

3.洗澡時避免接觸冰涼冷水，洗完澡要披上大毛巾，減少因為接觸冷水、冷空氣造成血壓升高

4.睡前做個溫水足浴，穿上襪子驅走寒氣，暖暖好入眠

5.天冷時如果要外出運動，最好等天亮、氣溫升高些再出門，因為早晨是最容易心臟病發作時段

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字： 康健雜誌
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