流感重症單周49例創本季新高　H1N1逆勢居上「50歲以上殺傷力大」

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續上升，疾病管制署今（15）日公布上週國內一口氣新增49例流感併發重症，不但翻倍成長，還創下本季單周新高。值得注意的是，目前流行病毒已經從A型流感H3N2轉為H1H1為主，過往經驗顯示，H1N1對50歲以上的中壯年族群殺傷力大，即便本身沒有慢性疾病仍可能引發重症。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，國內上週（1月6日至1月12日）類流感門急診就診達88,725人次，就診百分比已經連續兩週超過流行警戒值，疫情處於流行期。

上週新增49例流感併發重症病例（71.4% H1N1、24.5% H3N2），無新增經審查與流感相關死亡病例。疾管署防疫醫師林詠青表示，個案新增有八成50歲以上中老年人，當中半數（24例）為65歲以上個案，其次為50至64歲（15例）佔了三成，另外有3例1~2歲幼童。

疾管署副署長羅一鈞表示，近4週社區流感病毒為H3N2及H1N1共同流行，上週發現H1N1已經後來居上，超過H3N2成為主要流行。根據2016年H1N1病毒流行經驗，高危險族群除了一般熟知的長者、幼童，50~64歲的年長者也有高侵襲、致病率，即便本身沒有慢性病的風險因子仍可能引發種症，且死亡率達到8%，國內也從此修改公費流感疫苗規範，把50歲以上族群納入公費對象。

羅一鈞指出，今年50~64歲族群公費流感疫苗接種率將近2成，和2016年相較可以增加部分群體保護力，至於相關效益還須觀察；而國內目前還有9.6萬劑的公費流感疫苗，當中6萬為成人劑型，3.2萬為3歲以下幼童劑型，提醒符合資格的公費對象還是可以儘快接種疫苗。

疾管署資料顯示，目前全球A型占93.8%，B型占6.2%，各國流行病毒型別以H1N1為主，歐洲則為H1N1及H3N2共同流行。香港、日本近期的流感感染人數也快速增加。

疾管署提醒，民眾平時應留意手部衛生，並儘量避免至人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時應使用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。

如有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀應配戴口罩，並先至鄰近之公費藥劑合約醫療機構就醫。一旦出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆則應儘速至大醫院就醫，並依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡風險。