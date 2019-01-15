眼皮跳是中風前兆？醫解析「3大關鍵」：出現5症狀就要小心

點評: 有時候眼皮跳都覺得自己好像要中風了XD

文、圖／腦神經內科醫師 林志豪

眼皮跳是快要中風了嗎？其實絕大部份都不是什麼令人擔心的問題，短時間就會恢復，但是如果真的一直跳不停該怎麼辦？

我們的大腦其實隨時都在操控肌肉做出各種動作，這些動作是通過神經來支配完成。但因為運作流暢，所以不會有特別感覺，只有當神經不受控制、間歇性地放電、放出雜訊，像是電線不穩定漏電一樣，才會明顯看見或感受到肌肉跳動。



▲大部分的眼皮跳都不是什麼令人擔心的問題，短時間內就會恢復。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



什麼會造成神經不穩定，產生眼皮肌肉跳動呢？

1.刺激性的食物：例如抽菸、酒精類、含有咖啡因的東西等，造成神經過度興奮。

2.生活環境影響：工作壓力、睡眠品質不佳、作息紊亂等，造成神經過度緊繃。

3.眼睛疾病：眼瞼發炎、結膜炎、紅眼症，乾眼症，都會造成眼皮肌肉不自主跳動。

4.藥物副作用：例如服用肌無力症的藥物、中樞神經刺激劑、氣喘的支氣管擴張劑及某些止暈藥，都會造成肌肉容易跳動。

5.某些疾病：如顏面神經麻痺的後遺症，多發性硬化症，肌張力不全，巴金森氏症，妥瑞氏症，癲癇或是來壓迫腦神經的腫瘤或血管。



▲失眠或是工作壓力大等因素都會引起眼皮跳動。（圖／視覺中國）



因此有以下明顯症狀時，還是建議就醫評估：

1.眼睛發紅、腫脹。

2.上眼瞼下垂，或是複視·

3.每次眼瞼跳動時，眼瞼完全閉合。

4.眼皮跳了幾個星期，時間過長。

5.跳動開始影響臉部的其他部位。

有些眼皮跳動很嚴重，甚至出現眼瞼痙攣或半邊臉都產生顏面痙攣、臉部肌肉糾結起來，或是其他部位的肌肉跳動引起功能上的障礙，可能就須使用可以穩定神經的藥物；或局部施打肉毒桿菌素，阻斷神經肌肉接合處的神經傳導，適量地使用能有效減少不自主的肌肉收縮。

大多數眼皮跳動、眼瞼痙攣在幾天或幾週內就會自然消失。如果沒有消失，第一步可以檢視自己生活環境，試著減少以下產生跳動的潛在因子：

1.少食用含咖啡因、酒精等刺激性食物。

2.睡前做個伸展運動、少用3C產品，藉此提升睡眠品質。

3.使用非處方人工淚液或滴眼液保持眼睛表面的濕潤。

4.當有肌肉跳動開始時，可在眼睛上熱敷放鬆。

總之「眼皮跳」有很多原因，並不代表就是中風，反而與壓力、睡眠不足和其他生活方式因素有著密切的相關。當持續時間過長，或是跳動範圍擴大，只要盡速就醫，透過觀察做出正確的診斷，接受治療，都可以獲得良好的改善。



▲如果眼皮跳的問題一直都沒有消失，就要檢視一下自己的生活環境。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



林志豪醫師，美國哈佛麻州總醫院神經部研究員，林新醫院腦中風中心主任，台灣神經科專科醫師，台灣腦神經內科醫師，節目《醫師好辣》邀約；專長：頭痛、腦中風、嗜睡症、失認症、巴金森氏症、全面性短暫失憶、三叉神經痛以及神經系統病變。

現有經營粉絲團：林志豪醫師 腦神經內科