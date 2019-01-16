懷孕後期返鄉攻略！過年安胎、生產備忘錄

再過一個月就是新年，不少預產期在春節前後的準媽媽都開始煩惱；「年菜吃到一半破水怎麼辦？」「萬一醫師放假，誰來幫我接生？」「返鄉臨時找不到醫院產檢怎麼辦？」別怕！我們請專家提供最完整的過年安胎&生產筆記，提前做好準備、詳讀攻略，妳也能在卸貨倒數聲中安心過新年！

這些孕婦 過年生產機率高

距離過年還有一個多月，但預產期在春節的準媽咪已經開始「皮皮剉」，就怕年菜吃到一半寶寶跑出來湊熱鬧。馨蕙馨醫院婦產科主治醫師曾翌捷表示，除了預產期在2月初的孕婦可能在過年期間生產，由於寶寶足月以後隨時有可能出來，有些寶寶則會在媽媽肚子裡多待一陣子（過期妊娠），只要預產期前、後兩週與春節時間重疊，都有可能在過年期間生產。另外，過年前有早產徵兆需要安胎、多胞胎、胎兒發育遲滯、胎兒窘迫或本身有高血壓、糖尿病、子癇前症等妊娠併發症的孕婦，就算預產期在春節後幾週，也可能提早在過年生產。

專家教戰！懷孕後期返鄉攻略

攻略1.事先物色當地生產醫院。

返鄉前應先物色當地適合生產的醫療院所，確認過年期間是否提供接生服務，再規劃交通路線。高危險妊娠孕婦須按媽媽手冊附件「高危險妊娠專責醫院表」選擇醫學中心等級或區域型以上的醫院。若平時就會定期回婆家、娘家，可以提前幾個月在當地產檢，先和醫師溝通生產方式。

攻略2.隨身攜帶產檢記錄與生產計劃書。

完整的產檢記錄可以讓接生醫師迅速掌握狀況。平時就應詳細記錄、蒐集產檢資料，將其夾在媽媽手冊，連同健保卡、生產計劃書隨身攜帶。

攻略3.視需求準備待產包。

各醫療院所通常都會有基礎待產包。若返鄉行李多，嫌待產包累贅，可到當地再準備。但如果有產褥墊、溢乳墊等額外想帶的物品，還是要事先準備。

攻略4.搭車途中定期喝水、排尿。

孕期容易泌尿道感染，加上憋尿會讓膀胱脹大刺激子宮收縮，乘車途中一定要規律補水、排尿，才不會讓返鄉之旅變成「生產之旅」。

攻略5.自駕儘量坐後座，隨時伸展手腳。

副駕駛座比較窄小，搭長途車很容易感到不適，建議孕媽咪可改坐後座，在乘車途中稍微側躺或伸展手腳。記得坐後座時也要全程繫上安全帶。

攻略6.勿久坐，適時走動、把腳墊高。

孕期血液循環不佳，容易下肢水腫，搭乘長途運輸工具應穿著寬鬆衣物及方便穿脫的鞋子，乘車途中可把鞋子脫下、墊高腳或走動（走動時須確保安全）幫助血液循環。搭乘私家車應安排休息站下車走動及如廁。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年1月號。https://bit.ly/2Fqty6o

