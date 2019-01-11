遲來20年的婚禮...癌末男病房圓夢　繫著鼻管大喊「我願意」

▲在醫護團隊的見證下，黃月花與王金泉完成一場隆重又盛大的結婚儀式。（圖／羅東博愛醫院提供）

生活中心／綜合報導

羅東博愛醫院緩和醫療中心安寧病房昨（10）日辦喜事了！因癌症末期在醫療中心接受安寧照護的王金泉，與相伴超過20年的黃月花，在親友與醫護團隊的見證下，完成一場隆重又盛大的結婚儀式，僅管繫著氧氣鼻管，他仍大聲對著另一半說出「我願意」，讓在場的人全都哭紅雙眼。

▲羅東博愛醫院緩和醫療團隊是這次舉辦婚禮的大功臣。（圖／羅東博愛醫院提供）

黃月花和王金泉同為阿美族原住民，兩人相知相惜20餘年，去年7月，66歲的王金泉確診出癌症，隨後病情擴散，健康每況愈下，今年1月初在醫療團隊的建議下，家屬決定將他轉入安寧病房，使身體的痛苦降至最低，同時讓他享有生命的尊嚴。



兩人在中年相遇，答應攜手到老，結為連理的締約卻一直是未完成的夢，眼見近日王金泉病情惡化，黃月花昨日鼓起勇氣，決定在另一半生命的尾聲，創造兩人之間最美好的回憶，提出舉行婚禮的要求，獲王金泉點頭答應。



羅東博愛醫院緩和醫療團隊在接獲這項「超級任務」後，立刻動員準備，短短一個上午為銀髮新娘梳化換裝、聯繫家屬、布置場地。10日下午2時許，遠從花蓮北上的王金泉母親也趕抵現場，穿上帥氣西裝的王金泉與披上雪白嫁裳的黃月花，在醫護團隊與親友一人一束鮮花的迎接下，步入緩和醫療中心附設的小教堂，在牧師的面前，點頭交換戒指、互許「我願意」。





▲穿上帥氣西裝的王金泉與披上雪白嫁裳的黃月花，在醫護團隊與親友一人一束鮮花的迎接下，步入緩和醫療中心附設的小教堂。（圖／羅東博愛醫院提供）

同樣篤信基督教的兩人與齊聚一堂的親戚、族人、朋友等數十人陪伴下，一同大聲唱著詩歌，笑中帶淚。黃月花表示，自己活潑個性使然，常常做些衝動的事，不過這一次卻是最正確的決定，非常感謝羅東博愛醫院醫護團隊的協助，成就這場遲到的婚禮，「阿美族是母系社會，這一次的婚事由我做主！」



這對銀髮新人也找來原住民籍宜蘭縣議員孫湯玉惠一同見證，孫湯玉惠說，王金泉是宜蘭縣副頭目，對於文化傳承貢獻良多，祝福這對佳偶生生世世永浴愛河。





▲昨天婚禮上也換上阿美族傳統服飾，在宜蘭縣議員孫湯玉惠(右)的陪伴下切下結婚蛋糕。（圖／羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院緩和醫療團隊張賢政主任表示，緩和醫療結合了醫師、護理師、社工師與臨床宗教師，為末期病人提供一個包含身體、心理、社會以及靈性各層面積極而完整的高品質醫療，協助病人面對生命最終的時光，也幫助家屬心理調適，因為醫療科技可能有極限，愛與靈性的力量卻是無限大。他說，很開心能夠參加這場珍貴的婚禮，團隊參與過程也獲得很多感動，不只圓了兩人的夢，更讓身邊所有人更有力量面對接下來生命中的每一件事情。