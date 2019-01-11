田馥甄回顧2018只差「沒凍卵」！什麼時候凍卵最好？

圖／shutterstock、田馥甄粉絲專頁 文／葉懿德整理編譯

近年來頻頻傳出女星凍卵消息，其實隨著現代人愈來愈晚婚，再加上不少女性考量年齡與生涯規劃，因此相繼興起凍卵念頭。今年將滿36歲的藝人田馥甄(HEBE)過去就頻喊要凍卵卻一直沒實行，日前她也感嘆，2018就只剩下凍卵這個目標沒達成。

其實不少女星早早就付諸行動，像42歲女星張本渝早在2013年（37歲時）就未雨綢繆去凍卵15顆，甚至還將整個凍卵手術前後的歷程拍成紀錄片《卵實力》；同樣42歲的李維維也在2013年凍了卵，還分享當時她躺在診療室，聽到隔壁年輕女生取出30幾顆，自己才幾顆，讓她不禁感嘆「女人很可憐」，當時凍卵醫生甚至直言「年紀大了，就是愈來愈不行了。」不只台灣，港星容祖兒和阿嬌（鍾欣潼）近年也紛紛凍卵，為自己保留生兒育女的希望。

其實過去凍卵多應用在罹癌女性，因為擔心接受化療影響卵子品質，選擇先凍卵，但如今許多現代女性是考量晚婚或是有不同的人生追求、生涯規劃，因此尋求「凍卵」，據報導指出，這樣的女性約占七~八成，癌症化療的需求則約二~三成。

什麼時候凍卵比較好？

女人生育力的關鍵年齡是35歲，這時候凍卵除了卵子仍有一定的數量與品質，在存卵效益的考量上也相對較實際。

台灣生殖醫學會前理事長劉志鴻解釋，女性35歲左右卵子品質明顯下降，生育能力開始退化——卵子愈來愈少、懷孕率愈來愈低、流產率愈來愈高。根據國健局統計，34歲以下植入胚胎活產率為40.6%，但超過40歲後則降低至10.3%；自然流產率在34歲以後，會隨著年齡增加而增加，年齡大於40歲的平均自然流產率為37.9%。

很多未婚熟女都是快40歲才開始考慮凍卵，但其實這年紀根本就太晚，無論卵子數量或品質都不好。英國人類生育與胚胎學管理局（The Human Fertilisation and Embryology Authority）明確表示，生育率會隨年齡增長下降，因此凍卵的最佳時間是在女性年滿35歲之前。

英國人類生育與胚胎學管理局甚至要求，診所必須表明40歲以上女性凍卵是沒有意義的，因為未來懷孕的可能性非常小。

送子鳥生殖中心院長賴興華表示，每個女孩出生時，卵子數量約有100萬顆，初經來時就已經消耗大半，剩40～50萬顆；到了40歲，可能只剩1萬顆左右，而且品質差，約有一半的卵子染色體異常，就算幸運取到10顆卵，也只有3、4顆能用。況且卵子數量少，就必須多做幾次取卵療程，才能有足夠數量的卵，過程更辛苦。

（凍卵流程示意圖。圖片來源：茂盛醫院生殖醫學中心。）

43歲以後通常醫生都不建議凍卵，因為卵子品質太差、染色體異常機率高。賴興華表示，到這個年紀如果還想生，通常會建議借卵，因為年輕新鮮的卵子才能提高活產率。

英國人類生育與胚胎學管理局表示，解凍時的年齡對於成功受孕的機會影響較小，但凍卵的年齡會影響受孕率，有證據表明，如果在35歲以前凍卵，成功的機會高於35歲之後的自然受孕率。

雖然愈早存卵子品質愈好沒錯，但劉志鴻也表示，其實女性30～35歲正處於適婚年齡，很有可能凍卵後，過一、兩年就結婚，沒多久就生小孩，那冷凍卵子就等於白存了。此外，不管哪個年齡層，只要做手術都一定有風險，因為要打排卵針、取卵時要全身麻醉、從陰道進行取卵手術。所以在「提早存卵」與「冒險取卵」間的風險衡量，仍然要自己考慮清楚。

（AMH (Anti-mullerian hormone) 是所謂的血清抗穆氏管荷爾蒙，是一種可以評估卵巢功能的卵巢庫存量指標。圖片來源：shutterstock）

想知道卵巢功能好壞，除了以年齡做為初步參考，還可以進一步驗血評估卵巢是否退化。「抗穆勒氏管荷爾蒙」血液檢查（AMH）是卵子庫存量的一種指標。AMH值愈高，表示卵子庫存量愈充足，則每次刺激排卵後，能取到的卵子數量愈多。

但AMH值仍需與年齡搭配判讀。即使測出AMH偏低，如果35歲以下，年紀尚輕，就仍有機會懷孕，但如果已達高齡，則懷孕率相當低。賴興華曾有一位病人，33歲測出AMH值僅0.77，面臨卵巢早衰的窘境，於是主動要求凍卵，以保留生育能力。

建議6族群想生就要盡早生

年紀尚輕時，通常不會想到自己可能面臨卵巢早衰的問題，但劉志鴻提醒有以下情況的人，最好盡早生小孩，以免因卵巢早衰，而錯過生子時機。

1.抽菸

2.子宮內膜異位症（包括巧克力囊腫）

3.動過卵巢手術

4.月經週期變短（25～26天或更短）

5.母親、阿姨、姐妹較早更年期、或較早被診斷卵巢功能不好

6.AMH值偏低

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