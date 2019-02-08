屬蛇的你要注意了！謝沅瑾解析「豬年恐有血光之災3大生肖」

▲謝沅瑾超詳細解析豬年需要預防血光之災的前3名生肖。



記者周姈姈／採訪報導

豬年到！除了注意自己的桃花運、事業運之外，更不能忽視的就是血光之災了！命理大師謝沅瑾就告訴大家「豬年需要預防血光之災的3大生肖」，其中1953出生且屬蛇的朋友會因為歲破、正沖的關係而出現血光之災的危機，不管是開車、運動或是走路都一定要注意安全，更要記得點光明燈、安太歲！

2019年需要預防血光之災的生肖前3名

第3名：1993年屬雞

1993年出生且屬雞的朋友在這個年份需要多注意，因為你受到不好的影響會比較大；謝沅瑾說，由於犯天狗的關係，因此1993年屬雞的朋友需要預防血光之災以及交通意外，因此建議正月15日之前要到廟裡制天狗，這樣會對自己會更有利。

也因為你的年紀還很輕，所以你在工作或是其他方面也都很忙碌，或是急於要把事情做好的狀態下，很多細節就需要更加注意；時候你也可能會因為過度急躁而忽略了一些細節，所以更要預防受傷、血光之災，甚至可能還會有些開刀的機會。

▲1993年屬雞的人應該要在正月15日前去廟裡制天狗，這樣才能讓運勢變更好。（圖／記者季相儒攝）



第2名：1983年屬豬

今年剛好碰到太歲年，也就是所謂的「太歲當頭坐，無喜必有禍」，因此1983年出生的朋友是屬豬裡頭運勢比較弱的，不管是情緒還是人際關係都需要多注意，而且也容易有血光之災。

因此謝沅瑾建議，平日的為人處事應該要低調、多溝通和保持謙虛，也要記得在正月15日之前到廟裡安太歲或點光明燈，這樣才能把問題減到最輕，但是最重要還是要記得「掌控自己的情緒」。



▲1983年屬豬的人要多控制自己的情緒，才不會惹禍上身。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



第1名：1953年屬蛇

在這個年份，1953年出生且屬蛇的朋友會因為「歲破、正沖」的關係，成為所有生肖裡頭最需要注意的生肖。你可能情緒上會感到壓抑和不順，因此謝沅瑾提醒，不管是外出交通、運動或是走路，都一定要注意安全，最好要在正月15日之前到廟裡點光明燈或安太歲，讓運勢提升。

此外，謝沅瑾認為，除了點光明和安太歲之外，其實最重要的還是要「調節情緒」，因為如果你能將自己的情緒控制下來，那麼大事就可以化解為小事，問題也能降到最低。



▲1953年屬蛇的人今年「歲破、正沖」，所以不管是走路或是外出都要注意安全。（圖／記者李毓康攝）



謝沅瑾，台灣最受信任的國際易經／風水／命理大師，執業已經超過30餘年，出書超過30餘本，受到電視／新聞採訪超過20餘年，會以科學的角度、平易近人的態度以及深入淺出的言語，把易經堪輿風水分析到一般人也聽得懂；現有經營：粉絲團。