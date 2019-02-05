「天才」僅佔自閉症患者10%！5成以上IQ低於70屬智力落後

記者蔡儀潔／綜合報導

全球有超過1%的人患有自閉症，不少人認為患有自閉症的人都是「天才」，在音樂美術等領域更能有所造詣，但據統計，天才只佔了自閉症患者的10%至30%，僅2.7%的自閉兒童IQ超過115正常人為（85～110），有55.2%的自閉孩童IQ低於70，屬於智力落後。

過去有不少天才是自閉患者，例如英國一位5歲的小女孩哈姆肖在繪畫上天賦非凡，她的畫曾售出1500英鎊（約5.8萬元台幣）的高價；「雨人」原型金•匹克擁有超強記憶力，精通從文學到歷史在內的15門學科，能一字不漏背誦至少9000本書的內容；知名動物行為學家天寶葛蘭汀等等。

儘管部分自閉症孩童在繪畫、音樂等領域有過人表現，但他們卻需要花更多的時間來學習普通孩子輕易就能學會的東西，包括如何說話、如何認知世界、如何溝通交流等等。

▲自閉症無論輕重，多數患兒成年後或不能生活自理，或不具備獨立工作能力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

有研究指出，7歲以上還不會說話的自閉症兒童佔14.9%，僅僅0.8%有接近正常的語言交流功能；運動能力評價上，35.6%的被認為明顯低於同齡兒童；71.2%的生活自理能力明顯比同齡兒童差；只有7.1%的孤獨症孩子能獨立外出購物。

但四川成都西南兒童醫院發育行為科主任醫師孟青教授表示，約有半數的自閉症病人伴有明顯的精神發育遲滯，自閉症兒童由於社交障礙沒有得到及時糾正，認知能力的發展也會受到一定程度的影響。

臨床醫學上，自閉症被稱為「自閉症類群障礙症（autism spectrum disorder）」，主要原因由神經系統失調影響大腦功能所造成的，通常發生在1至3歲的幼童身上，是一種影響終生的發展障礙。自閉症有兩種主要特質，分別是不善於人與人的互動和溝通、容易過度執著於重複和一致性。據統計，男生患病率更高，是女生的4至5倍。

▲經過科學訓練，康復良好的自閉症患者也可以慢慢適應社會。（圖／翻攝自pakutaso）

據衛生福利部的統計資料顯示，截至2018年第一季，台灣自閉症人口已經達到1萬3983人，其中男女比例為5：1。根據「台灣自閉症研討會」公布的統計數字，2000年學齡前跟小學自閉兒人數共1533人，2005年已達6173人，較15年成長3倍。

南加州凱薩醫學中心在1995至2009年間，針對32萬名兒童進行自閉症與妊娠糖尿病的關連調查，結果發現，兒童罹患自閉症的風險，與媽媽在懷孕期間有沒有抽菸、體重狀況等無關，唯獨只有妊娠糖尿病一個因素有統計上的關連，尤其是26週時罹患妊娠糖尿病較為明顯。