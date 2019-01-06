破壞力之強的流行性感冒　「癘氣」是個天生壞胚子

▲有一種感冒人見人怕，西醫稱為「流行性感冒」，中醫則稱為「時行感冒」、「重傷風」或「溫病」，引發這種感冒的主角是「癘氣」。（圖／翻攝自pakutaso免費圖庫）

文／楊素卿、黃宗瀚

有一種感冒人見人怕，西醫稱為「流行性感冒」，中醫則稱為「時行感冒」、「重傷風」或「溫病」，引發這種感冒的主角是「癘氣」。在中醫理論中，「癘氣」是性本惡的代表，有別於六邪，是個天生的壞胚子，像是流感病毒、SARS、H1N1、EBORA 等，都屬於這類型的終極大壞蛋。

▲癘氣破壞力道非常強大，從我們的口鼻而入，造成的症狀和感冒類似，不適症狀總是來的又猛又急，令人難以招架。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

分析自古至今的流感，癘氣是一年四季隨時都可能發威，不過以春、冬兩季頻率較多。另外，雖然每年都會對人類發動攻擊，但規模大小有差。一般而言，每二至三年會有一波小攻擊，每十年左右則會大襲擊。癘氣破壞力道非常強大，從我們的口鼻而入，雖然造成的症狀和感冒類似，不外乎發燒、流鼻水、打噴嚏、全身痠痛、頭痛、喉嚨痛，但不適症狀總是來的又猛又急，令人難以招架，例如全身骨頭痠到快斷掉、發燒高達四十度且持續不退，嚴重時甚至可能意識不清，呼吸困難等。

▲流行性感冒應該注意些什麼，懂得照顧好自己很重要，這樣才會儘快恢復健康。（圖／新自然主義提供，以下皆同。）

另外，其破壞手段極高明，常在短期內造成蔓延式的大流行，令人措手不及。在所有外邪中，癘氣算是厲害的角色，不過，對中醫來說，還是有對付及破解的辦法。在中醫眼中，流感是風熱感冒的加強版，威力大、症狀重且傳染性強，雖然令人聞之色變，但冷靜探究原因，主要還是「外感入侵加上正氣不足」所致。因此，想要對付它，只要抓住「清熱解毒、疏風透表」的關鍵，就萬事不難了。如果不希望自己成為下一波流感的受害者，把正氣養足，提高自身免疫力，增強抗病毒能力，就是預防流感的不二法門。

▲預防流感的茶飲不用出去買，自己在家也可以泡。

▲流感期間，可以利用傳統中醫學的漱口方及洗澡方，來保護自己免於受到旁人的波及。

▲一般的感冒和流感有些微不同的地方，流感的人會發高燒且全身痠痛。

本文摘自《為什麼你動不動就感冒？風邪‧情緒‧壓力‧作息失調（二版）》／楊素卿（台北市立聯合醫院中醫院區針灸科主任）、黃宗瀚（上海鼎漢中醫門診部院長）／新自然主義