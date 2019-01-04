肺癌死亡率8年首降！　醫師曝「6罹癌推手」：都市機率高

▲肺癌發生率首度下降。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

癌症連續36年都是國人死因榜首，據衛福部資料顯示，肺癌死亡率從2008年到2016年逐步上升，直到2017年才下降，醫界認為跟提早篩檢有關。新光醫院副院長高尚志分析，罹患肺癌原因包含抽菸、遺傳、慢性肺部疾病、家中燒香或點蚊香、早期廚房抽油煙機設備不足，及近期聚焦的PM2.5等空污物。

攤開國健署公布的105年最新癌症登記報告，大腸癌雖然蟬聯11年冠軍，但因篩檢意識增加，發生率已連兩年下降，反而是肺癌、攝護腺癌和甲狀腺癌發生率增加，尤其是女性肺癌發生率明顯上升。目前醫界也推測，可能和空汙、二手菸等環境危害有關。

▲國健署公佈最新癌症登記報告。（圖／國健署提供）

數據顯示，國內每年新確診的氣管、支氣管和肺癌患者，從2001年的6781人，增加至2016年的1萬3488人，幾乎是翻倍成長，再檢視每年死於相關癌症的人數，2001年為6555人，成長至2008年的8094人，2009年略降為7951人，但隔年又上升，2016年已達到9372人，直到2017年再下降，降至9235人。

台灣肺癌學會理事、新光醫院副院長高尚志表示，除了個人習慣與家中環境外，近期更聚焦在PM2.5等空污物，除了來自工廠外，還有汽機車等移動污染源，因此城市罹癌人口通常高於鄉村。值得注意的是，女性肺癌率明顯上升，男女比呈現各半，許多都是沒有抽菸的女性。

▲國外研究指出，空汙、油煙等是罹患肺癌的可能因子。

新光醫院胸腔內科主任林嘉謨指出，台灣目前還沒有確切研究證實空汙是確定因素，但在門診中女性病患的確明顯增加，以往肺癌幾乎可以說是男性的專利，因為抽菸比例高，8成患者都是男性，不過現在男女比幾乎已經是一半一半。

林嘉謨進一步提到，除了男女比例改變，這10年來肺腺癌比例越來越高，以抽菸好發為主的鱗狀上皮細胞癌比例越來越低，但目前僅有國外研究指出，空汙、油煙等是可能因子，台灣相關研究則由國健署、環保署還在一同進行中。

林嘉謨提醒，臨床上大多數的人都是因為長期久咳不癒確診，但往往出現久咳症狀時，可能腫瘤都已經壓迫到氣管，都已經太晚了，建議只要咳嗽超過2週，一定要盡快就醫檢查，有肺癌家族史的人，也可做低劑量電腦斷層篩檢，才能提早發現。

▲以往肺癌可以說是男性的專利，但現在男女比幾乎一半一半。