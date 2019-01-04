ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

肺癌死亡率8年首降！　醫師曝「6罹癌推手」：都市機率高

ETtoday健康雲

肺癌示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲肺癌發生率首度下降。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

癌症連續36年都是國人死因榜首，據衛福部資料顯示，肺癌死亡率從2008年到2016年逐步上升，直到2017年才下降，醫界認為跟提早篩檢有關。新光醫院副院長高尚志分析，罹患肺癌原因包含抽菸、遺傳、慢性肺部疾病、家中燒香或點蚊香、早期廚房抽油煙機設備不足，及近期聚焦的PM2.5等空污物。

攤開國健署公布的105年最新癌症登記報告，大腸癌雖然蟬聯11年冠軍，但因篩檢意識增加，發生率已連兩年下降，反而是肺癌、攝護腺癌和甲狀腺癌發生率增加，尤其是女性肺癌發生率明顯上升。目前醫界也推測，可能和空汙、二手菸等環境危害有關。

國健署公佈最新癌症登記報告。（圖／國健署提供）

▲國健署公佈最新癌症登記報告。（圖／國健署提供）

數據顯示，國內每年新確診的氣管、支氣管和肺癌患者，從2001年的6781人，增加至2016年的1萬3488人，幾乎是翻倍成長，再檢視每年死於相關癌症的人數，2001年為6555人，成長至2008年的8094人，2009年略降為7951人，但隔年又上升，2016年已達到9372人，直到2017年再下降，降至9235人。

台灣肺癌學會理事、新光醫院副院長高尚志表示，除了個人習慣與家中環境外，近期更聚焦在PM2.5等空污物，除了來自工廠外，還有汽機車等移動污染源，因此城市罹癌人口通常高於鄉村。值得注意的是，女性肺癌率明顯上升，男女比呈現各半，許多都是沒有抽菸的女性。

▲近日台南空汙嚴重，11月8日PM2.5台南全市甚至呈現紫爆，嚴重影響市民健康。（圖／王家貞提供）

▲國外研究指出，空汙、油煙等是罹患肺癌的可能因子。

新光醫院胸腔內科主任林嘉謨指出，台灣目前還沒有確切研究證實空汙是確定因素，但在門診中女性病患的確明顯增加，以往肺癌幾乎可以說是男性的專利，因為抽菸比例高，8成患者都是男性，不過現在男女比幾乎已經是一半一半。

林嘉謨進一步提到，除了男女比例改變，這10年來肺腺癌比例越來越高，以抽菸好發為主的鱗狀上皮細胞癌比例越來越低，但目前僅有國外研究指出，空汙、油煙等是可能因子，台灣相關研究則由國健署、環保署還在一同進行中。

林嘉謨提醒，臨床上大多數的人都是因為長期久咳不癒確診，但往往出現久咳症狀時，可能腫瘤都已經壓迫到氣管，都已經太晚了，建議只要咳嗽超過2週，一定要盡快就醫檢查，有肺癌家族史的人，也可做低劑量電腦斷層篩檢，才能提早發現。

▲抽菸,吸菸,肺癌,空氣汙染。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲以往肺癌可以說是男性的專利，但現在男女比幾乎一半一半。

損友硬拖崩潰哥上雲霄飛車　嚇瘋飆髒話閉眼苦喊對不起

關鍵字： 肺癌 癌症 死亡率 衛福部 國健署 高尚志 林嘉謨 健康百科
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

停售保單／三商壽舊防癌險新生兒投保第一　理賠案最多肺癌

肺癌死亡率8年首降！　醫師曝「6罹癌推手」：都市機率高

比柑橘的含量還高了2倍！本土水果維生素Ｃ最多的是它

「小學畢業身高135」在校遭霸凌　他4年飆長36公分！

遠離食道癌，5原則你可以這樣做

網傳會凝固的魚油不好？　「3大關鍵」教你判斷品質好壞

千「雞」百怪！GG受傷的千百個原因 你絕對想像不到

被子這樣蓋熱能↑2倍！名醫推「超暖入睡5招」　穿短袖睡也不冷

人工電子眼少這片「人體組織」　結膜易磨損釀細菌感染

生蛋白敷臉有效嗎？皮膚透亮、毛孔變小原因在這！

讀者迴響

回到最上面