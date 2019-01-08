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火龍果有紅白之分　排泄變成紅色是正常的不用驚訝

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▲火龍果。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲火龍果是一種仙人掌植物，外型別緻體質好，裡面好多點點點，富含營養有益健康。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

文／童嘉

火龍果是一種仙人掌植物，外型別緻體質好，裡面好多點點點，富含營養有益健康，加上名字取得嚇嚇叫，雖是新住民，卻很快擄獲人心，變成市場裡越來越搶手的水果。原先大多進口，因為長得快，少生病，平易近人，聰明的台灣果農越種越有心得，各種不同的品種接著出現，尤其紅肉的火龍果，甚至變名紅龍果自闖天下。

長得圓短是紅肉果、修長是白肉果

▲就愛吃水果。（圖／新自然主義提供）

▲要區分火龍果的肉，記住橢圓形、龍爪較修長是白肉；果形較圓、龍爪較短的是紅肉。（圖／新自然主義提供，以下皆同。）

除了新鮮生食，火龍果也常常被拿來打成果汁，或是做料理，是新住民落地生根，開枝散葉的最佳典範。

火龍果易切易吃，超友善

▲就愛吃水果。（圖／新自然主義提供）

▲不想浪費果肉的人可以直接用湯匙挖，這樣才不會損失太多肉。

▲就愛吃水果。（圖／新自然主義提供）

▲將火龍果洗乾淨，剪去龍爪，切去頭尾，切半再切片，直接擺盤也是一種方法。

火龍果盛裝美切，賞心悅目！
因為火龍果肉白底黑點點相當美麗，常常被拿來耍花樣：

▲就愛吃水果。（圖／新自然主義提供）

▲火龍果有很多種創意吃法，也很適合擺盤招待客人。

▲就愛吃水果。（圖／新自然主義提供）

▲火龍果吃多了，排泄變成紅色是正常的，不用驚訝。

本文摘自《就愛吃水果：挑選、保存、洗切方略，享受台灣四季水果盛宴不求人》／童嘉（曾任報社專欄記者）／新自然主義

《就愛吃水果：挑選、保存、洗切方略，享受台灣四季水果盛宴不求人》新書分享會

關鍵字： 火龍果 仙人掌植物 童嘉
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