麻疹寶寶傳染媽媽！再添一個案　可傳染期曾搭文湖線

▲麻疹。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

又傳麻疹個案！疾病管制署今（29）日表示，新確認的個案是居住北部30多歲女性，為日前公布境外移入麻疹的11個月大男嬰的母親。個案發病時間以及檢驗病毒型別判斷為感染麻疹的寶寶傳染，列為本土個案。目前衛生單位目前已掌握個案接觸者共131人，另個案於可傳染期（12/23~24）曾經於內湖、南港店家活動，另也曾搭乘捷運文湖線，再請同時段出入同地點的民眾注意。

疾管署副署長莊人祥表示，由於這名女性的寶寶日前已確診感染麻疹，所以當她在24日晚間出現發燒、疲倦等症狀時相當機警，隔天就回報衛生單位，由衛生單位安排至醫院就醫並進行接觸者採檢並於今（29）日確診，目前居家隔離中。

然而麻疹在出疹的前後四天都有傳染力，衛生單位目前已掌握個案接觸者共131人，包括同住家人及職場接觸者等，將持續監測至明（2019）年1月18日。另由於個案可傳染期間曾經去內湖區的超市、便利商店以及南港的餐廳，還曾經搭乘文湖線等公共場所活動史，請民眾如曾於時段出入相關場所，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

▲麻疹個案活動史。（圖／疾管署提供）

莊人祥指出，個案一家人曾經於今年11月底、12月初到菲律賓旅遊，她的寶寶於22日確診感染麻疹，列為境外移入個案，而媽媽本身曾經和感染麻疹的寶寶密切接觸，而以發病時間推算加上經檢驗確認病毒型別相同等結果判斷是自嬰兒傳染給母親，列為本土病例。

值得注意的是，媽媽於今（2018）年1月曾接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），確仍遭受感染。莊人祥表示，通常打疫苗約95%都會產生保護力，但是個案經過檢驗抗體呈現陰性，也就是「打了但是沒發揮效果」的狀況，相當少見。

至於寶寶的相關接觸者包含媽媽在內共有272人，當中15名出現疑似症狀，並對2人進行採檢，確診媽媽感染麻疹，另外1人排除，其他人會持續監測至明年1月8日。

▲嬰兒示意圖。（圖／視覺中國）

國內今年累計39例麻疹病例，其中11例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多；另28例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發的虎航麻疹群聚疫情。全球麻疹疫情自3月達高峰後趨緩，我國鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸及泰國為多，且持續有病例發生。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種；另建議1981 年（含）以後出生的成人且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗。