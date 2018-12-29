扭傷右手腕吃止痛藥竟皮膚紅腫、脫皮　不可不知的藥物過敏

▲吃止痛藥。（圖／翻攝自pixabay）

文／藥害救濟基金會

新北市一名48歲張姓男子從事搬運工長達20年，某日搬運過程中不慎扭傷右手腕，痛苦難耐讓他無法專心工作，於是服用含乙醯胺酚（acetaminophen）成分的止痛藥，卻在服用後陸續出現皮膚紅腫、脫皮及水泡等現象，就醫確診為史蒂文生氏-強生症候群（Stevens-Johnson syndrome, SJS），經治療後才從鬼門關前走一回。

什麼是乙醯胺酚？它是以阻斷腦中樞神經訊號來消除疼痛感，緩解頭痛、牙痛、關節痛、神經痛等各種疼痛，也可用於退燒等症狀，市面上常見的綜合感冒藥、止痛藥、退燒藥及沖泡式感冒熱飲等，都可能含有此成分。

民眾服用含乙醯胺酚止痛藥中，包裝上可能會標示膜衣錠或緩釋錠等不同劑型，其中緩釋錠即是緩釋口服劑型，它是為了減少使用者服藥次數，讓藥品在體內慢慢釋放出來，藉以穩定藥品在血中濃度。

然而，我國食品藥物管理署於2018年4月發布「acetaminophen成分藥品安全資訊風險溝通表」，指出歐洲藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）認為含乙醯胺酚成分緩釋劑型與速效劑型不同，目前處理2種劑型過量方法也不盡相同，且許多乙醯胺酚過量案例，無法判斷導致過量之劑型。

因此，食藥署特別提醒民眾就診時應主動告知醫師目前用藥情形，若是選購指示藥品時，應告知藥師正在服用的藥品，以避免重複使用同一成分之藥品，造成劑量過高而發生藥物不良反應，尤其是使用含乙醯胺酚成分藥品時，應遵照醫囑使用，且不應飲酒或併服含酒精之飲料。

▲止痛藥別亂吃 小心藥物過敏找上門 。（圖／藥害救濟基金會提供）

再回顧我國食藥署於2015年曾公告「含acetaminophen成分藥品仿單刊載事宜」，提醒民眾過去有使用含乙醯胺酚成分藥品致急性肝衰竭的案例，甚至可能會導致肝臟移植及死亡，原因多半是每日攝取超過4,000毫克乙醯胺酚，且使用超過一種以上含乙醯胺酚成分之藥品；美國曾有研究調查發現，使用含乙醯胺酚致急性肝衰竭等案例，主因也多是服用過量該藥品成分所致。

另外，食藥署也指出有少數人服用含該成分藥品，造成嚴重且可能致命的皮膚不良反應的案例，例如急性全身發疹性膿皰病（Acute Generalized Exanthematous Pustulosis , AGEP）、史蒂文生氏-強生症候群及毒性表皮壞死溶解症（Toxic Epidermal Necrolysis, TEN）等；而美國食品藥物管理署統計1969至2012年間，約有100名服用該成分藥品導致嚴重皮膚不良反應的案例，特別提醒民眾注意該成分藥品之風險。

財團法人藥害救濟基金會提醒民眾，若是在服藥期間出現皮膚紅疹（紅）、嘴唇腫（腫）、發燒（熱）、喉嚨痛（痛）、眼睛不適及口腔潰爛等症狀，可能為藥物過敏反應之前趨症狀，應先停止用藥、盡速帶著藥物回原開立處方醫院之醫療院所就醫，即時診斷治療，千萬不要到處求醫。如正當使用合法藥物，而發生難以預期的嚴重藥物傷害，且達住院以上等級時，可向藥害救濟基金會諮詢藥害救濟申請事宜。