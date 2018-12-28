喝水＋咖啡可防感冒惡化？醫師：「這個方法」更有效

圖／shutterstock

文／謝佳君

咖啡對人體的許多功效已被研究證實，現在竟然又多了「治感冒」的功能？最近網路流傳一則訊息名為「萬芳醫院的密招」，據說只要在感冒初期喝2～3杯溫熱開水、待3～5分鐘後再沖一杯熱的原味咖啡，約半小時後就能加速排尿，「而且很神奇的，流鼻水、打噴嚏、頭痛都慢慢不見了！」

又到了流感季節，最近網路上紛紛出現許多對抗流感的妙招，其中，這則號稱是萬芳醫師的密招提到，咖啡能加速排尿，加上先前喝的開水，可以「洗掉」侵入體內繁殖的病毒；同時，咖啡有興奮、提神的作用，也能提振低迷的免疫功能，加上病毒已經從尿液排掉一部份，就能降低感冒繼續惡化的機會。

這麼聽起來，咖啡似乎又再添一個功效，但專家解析，感冒期間確實建議多補充水分，咖啡也的確能緩解感冒的不適症狀，提振精神；但若說到要強化免疫力，未免太過誇大，而且如果本身喝咖啡就會不適的人，仿照著做，恐怕未蒙其利，先受其害，還不如多補充維他命C更來得安全又有效，但腎功能不好與有結石病史者需謹慎使用。

（網路謠傳，在感冒初期喝咖啡+水，能緩解感冒症狀，避免繼續惡化，但醫師認為言過其實，太過誇大。圖片來源：擷取自通訊軟體line）

病毒入侵血液中 難從尿液排出

萬芳醫院家庭醫學科主治醫師劉奕表示，查無過去該院或醫師發表類似文章，不清楚留言從何而來。但劉奕指出，無論感冒或者著涼、受風寒，都是外來病毒或細菌入侵，身體才會出現症狀，如果免疫力能在病菌攻擊黏膜層時就將它擊退，就能抑制病程繼續惡化，否則病菌若侵犯至血液或更深層組織，感冒就會持續更久、更嚴重。不過醫師強調，病毒在血液中，並不會透過尿液排掉。

但若真要說稀釋病毒，國際保健營養學會理事長、中山醫學大學營養學系教授王進崑表示，如果病毒還在很表淺、黏膜的部位，有機會透過排尿一併稀釋病毒，但如果已侵犯組織或器官，就沒那麼容易。但他強調，並非咖啡稀釋病毒，而且咖啡利尿的作用，加速水分排出，連帶沖淡、稀釋病毒。

咖啡有助提神 但無活化免疫力效果

至於咖啡提振免疫功能，更是無稽之談。劉奕表示，感冒會使人倦怠、疲勞，而咖啡因有助於提升專注力，確實能提振精神、讓人感到比較舒服，有些感冒成藥也有添加咖啡因成分，「但咖啡並不會強化免疫力，身體要完全康復，還是要靠自身的免疫力擊退病毒，」除非像是流感時使用克流感，才能抑制病毒繁殖。

劉奕進一步指出，咖啡因經人體代謝後約4%會轉換成茶鹼，這是早期氣喘藥物的成分之一，能使氣管平滑肌擴張，呼吸平順、不易咳嗽；咖啡因也有收縮血管的作用，可以稍微緩解鼻塞，即使如此，「其實這些作用都沒有很大，因為咖啡再怎麼喝，咖啡因也不可能攝取太多，跟藥用劑量還是差很多。」

劉奕說，咖啡因進入人體後，95%會在肝臟被代謝，4%產物則變成茶鹼，假使喝一杯濃縮咖啡，咖啡因約300毫克，人體僅能吸收10～15毫克的茶鹼，但茶鹼要產生作用，成人開藥通常濃度必須達到400～600毫克，換算下來，一天喝到7杯咖啡也僅100毫克的茶鹼，而且這麼大量的咖啡，通常已經感到很不舒服。

（醫師認為，感冒初期多補充維他命C的幫助更大。圖片來源：shutterstock）

非人人適合 恐引起心悸、胃食道逆流

劉奕和王進崑都認為，如果平常就有喝咖啡的習慣，仿效網路流傳的方法倒無妨，但如果本身對咖啡因敏感，可能引起心悸、胃食道逆流，或者原本有心臟疾病，喝了咖啡也可能導致心律不整，建議還是要依照自身情況調整。

兩位專家也指出，白天喝咖啡能緩解感冒帶來的不適，但劉奕建議，最好避開睡前6小時喝咖啡，以免影響睡眠，降低身體修復能力。王進崑則提醒，如果不是感冒初期，咖啡搭配水一起喝，大量排尿可能造成電解質不平衡，還是得小心潛在的危險性。

專家一致推薦，與其大量喝水、喝咖啡，還不如感冒初期多補充維他命C，例如奇異果、柳丁，對於上呼吸道症狀、輕微流鼻水都有壓制作用，可以縮短病程、減少感冒的天數，也比較不容易感冒，效果也來得更安全又有效。

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