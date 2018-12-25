魅力這樣養成！專家曝「人見人愛3大妙招」...你做到幾個？



▲你想要成為受到大家喜愛的人嗎？那就一定要把握這3個絕竅！（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

生活中心／綜合報導

該如何讓自己受到他的喜愛呢？相信這是不少人在團體生活或是面對感情中一定會遇到的問題，對此，專業的女性生活指導師兼作家Emily Pereira就在國外網站《mindbodygreen》的關係專欄中和大家分享3個讓別人喜歡你的方法，如果你想獲得他人的喜歡，那你就應該要先接納自己的不完美，並且試著做一個初學者，如此一來，你絕對能夠成為超有魅力的人！

讓別人喜歡你的3種方法：



1.模仿一棵樹

Emily表示，「完美」是存在於這個世界裡的一種描述，並不真的存在，不是每棵樹都能長的高大、筆直，也不是每朵花都能長的漂亮，「既然我們來自於這樣的世界，那我們又怎麼能夠完美呢？」

如果你一直試著想成為「根本就不可能變成」的人，那只會讓你陷入無窮盡的自我批評中；假如你對自己沒有自信，覺得自己擁有的不夠好，你就會在無形中開始證明、表演和假裝自己，Emily認為，只要你能相信自己是最完美的版本，「那你就會被愛」。

當你開始接受自己獨特的怪癖、莫名其妙的恐懼以及自己認為不可愛的事情時，其實這樣的你變的更可愛，不管是好的還是壞的，你都願意在他人面前表現出真正的自己，而且人們也會被你的可愛吸引。

只要你願意改變內心的想法，那麼整個世界都會改變！Emily說「如果你在我28歲時跟我說『你38歲時身邊會有很多優質男人』那我只會覺得你瘋了或是喝醉」，但是當我真正開始接納自己的缺陷以及規劃珍貴的人生時，我就會投資自己並且探索真正熱愛的事情。



▲這世界上沒有人會事完美的，一定會有一個人願意接受你的不可愛。



2.成為初學者

從理論上來說，「成為一個初學者」聽起來很簡單，但是要你在這不斷變化的世界做到這點實在是有點太難了。人生的路上，充滿了未知的恐懼以及自我批評，但你知道嗎？這2種負面的思想已經阻擋了你對生命的激情，你要知道，有時候成為一個初學者反而能讓你愛、了解以及成為真正的自己。

Emily表示，她在人生的道路上拿到了一把鑰匙，將她從「完美的監獄」中釋放出來，這個方法很簡單卻具有革命性，有時候我甚至無法理解這個方法。

Emily了解到，人並不一定要很「完美」的參與、創造或是說出自己的信念，只需要當個初學者就好了。這裡引用一句日本僧人鈴木俊隆曾經說過的話「在初學者的心中充滿許多可能性，但在專家的眼中卻很少。」

Emily和大家分享，過去11年來，自己寫的東西無非是回回信件或是感謝函，相當乏味，因此她最後決定要當一個初學者並且開始寫作，沒想到就像是野火抓住風一樣，一股創造的熱情傾巢而出，她的激情促使她勇於嘗試更多過去從沒體驗過的事物，像是彈吉他、畫畫和跳舞。

只要你願意嘗試，那你的創造力以及熱情絕對會改變你的精神想法，而且創造力也許能讓你變的更強大，打擊脆弱感，讓你成為更真實的自己。

Emily說，當你擁抱自己並追求激情時，你就不會再是被動的人，而且你也會散發出更多魅力，在別人的眼中你將會閃閃動人。



▲只要你願意嘗試新事物，說不定就可以找到更真實的自己。



3.點亮自己

儘管這個世界不斷強調「自我價值」的重要，但Emily卻有不同的看法，她認為人的真實性、脆弱性和完整性才重要，因為這3個特質就像是一面鏡子，能夠讓你看清楚生活、接納自己，並且創造出一個更真誠的自我。

不管別人做了些什麼，當你受到不完美生活或是創造力所啟發時，這樣的信念不僅能讓你相信自己，而且也絕對沒有人能夠動搖你，或是撼動你的想法，你的人生也會瞬間從黑暗中解脫。



▲人的真實性、脆弱性和完整性就像一面鏡子，能讓你看清自己。