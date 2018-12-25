疫情明顯升溫！上週類流感就診近七萬　單週增20例重症

▲上週類流感就診人次6萬8148，明顯上升。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（25）日表示，上週國內類流感急診就診達6萬8,148人次，疫情明顯上升；另上週也一口氣新增20例流感併發重症個案。疾管署提醒，本週末為跨年元旦連假，依據氣象局預報資料指出，未來一週仍有冷氣團南下，早晚氣溫偏低，疾病管制署特別呼籲，民眾參加跨年聚會或活動，務必做好個人衛生防護措施。

疾管署疫情中心副主任何宏偉表示，上週類流感急診就診百分比達到10.09%，逐漸接近流行警戒值為11.5%，而今年國內主要流行病毒為A型H3N2、H1N1，本流感季自10月1日起已累計144例流感併發重症病例，目前以H3N2為主（63%），其中11例死亡（6例H3N2、5例H1N1）。

疾管署副署長莊人祥表示，今年度公費流感疫苗截至12月23日接種數超過503萬劑；目前0.5mL劑型剩餘量約10.4萬劑，0.25mL劑型剩餘量約5.5萬劑，各縣市疫苗將陸續用罄，提醒欲接種疫苗的民眾，請先查詢當地衛生局網頁或疾管署全球資訊網，並於接種前再次電洽院所確認，以免撲空。

另提醒民眾落實流感就醫分流，如為輕微類流感症狀，可先至鄰近提供公費流感抗病毒藥劑的診所就醫；一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感重症危險徵狀，請儘速至大醫院就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑用藥條件者，無須快篩，即可開立公費藥劑。