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聖誕老人攜手小丑醫醫師降臨輔大醫院　逗病童哈哈大笑

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▲▼小丑醫師和聖誕老公公，帶給輔大醫院兒科病房溫暖。（圖／輔大醫院提供）

▲小丑醫師和聖誕老公公，帶給輔大醫院兒科病房溫暖，下同。（圖／輔大醫院提供）

生活中心／綜合報導

今天是聖誕夜，也是輔仁大學附設醫院開院以來第二個聖誕節，小丑醫師和聖誕老人再度攜手來到兒科病房陪伴小朋友，為病房帶來溫暖的氣氛。

去年輔大醫院開院時是小丑醫師和聖誕老人第一次合作，小丑醫師由輔大金融與國際企業系校友、中華小丑協會理事長姜牧呈扮演，用魔術和氣球等有趣的表演，逗得小朋友哈哈大笑。付出演出經費的輔大會計系校友黃譓宇說，期待這個有意義的活動能每一年都繼續下去。

▲▼小丑醫師和聖誕老公公，帶給輔大醫院兒科病房溫暖。（圖／輔大醫院提供）

輔大醫院為小朋友準備聖誕禮物，兒童醫學部卓瑩祥主任扮演聖誕老公公，贈送住院病童聖誕禮物及祈福健康。住院病童家屬也感受聖誕節氣氛，忘了時間，就有一位媽媽後來才發現說「上班要遲到了」。

輔大醫院教學副院長暨院長室主任、兒科醫師洪焜隆今天則扮演穿著醫師白袍的「清瘦版雪人爺爺」，他說，輔大醫院重視身心靈的治療，謝謝二位校友的心意帶給輔大醫院更多的溫暖與關懷，也祝福小朋友平安、長大。

輔大醫院長王水深說，聖誕節到了，輔大醫院有很多聖誕布置，充滿同仁的熱心與創意，輔大醫院急診兒科剛剛完成美化，兒童與新生兒加護病房即將啟用，兒科病房也有中英文說故事時間，帶給小朋友更好的醫療和就診環境。

▲▼小丑醫師和聖誕老公公，帶給輔大醫院兒科病房溫暖。（圖／輔大醫院提供）

▲▼小丑醫師和聖誕老公公，帶給輔大醫院兒科病房溫暖。（圖／輔大醫院提供）

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