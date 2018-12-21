勃起會痛、長白點、有異味　年輕人最想問的6個包皮煩惱

圖／shutterstock 文／張曉卉

義大利文藝復興時代大師米開朗基羅最有名的雕像大衛，泌尿科醫師說，大衛的生殖器外觀看起來是包莖。經常有年輕人到「請問康健」詢問包皮帶給他們的困擾，從太長要不要割包皮、長白點、有異味、勃起時會疼痛......。泌尿科權威醫師盧星華、張美玉解答。

包皮是位於陰莖前端，包住龜頭、陰莖的一層皮，只有在勃起時，龜頭才會突出於包皮外。

Ｑ1：「包皮要不要割？」

會找泌尿科問這問題的人，從小男嬰的父母，到青春大男孩，中年男士、甚且70歲阿公都有。

先澄清重點，每一個小男孩從出生到三歲以前，幾乎都是包皮比較長，會包住龜頭，屬於生理性包莖。

隨著身體發育成長，男孩的陰莖變長變大和經常勃起，包皮會逐漸鬆開，很容易用手推開下來，有部分小男孩的包皮會黏住龜頭，父母要協助並教男孩把它往後推開，如果整個包皮可以很順利的推下來，包皮割不割都無所謂。

若是包皮連龜頭都包住，只剩下小小的開口，不容易推回，就是所謂的包莖。

Ｑ2：可以正常勃起和射精。可是，勃起時的陰莖只露出排尿口，再往下推到完整露出龜頭很痛，是不是包皮過長？需要去割包皮嗎？

正常生殖器在沒有勃起的狀態，包皮可以退到龜頭。自慰時把包皮往下褪，只露出龜頭一小部份尿道口代表包皮比較長，進一步想要把包皮往下推露出整個龜頭會很痛，代表這不僅是單純包皮過長，而且還有包皮過緊的問題，未來有和女性有親密性交，陰莖進入陰道的時候因為包皮太緊了引起疼痛而消軟，無法行房。

又或者包皮往下推，會有一圈在龜頭下面，比較緊，要多注意。尤其在性行為時，陰莖勃起包皮卡在冠狀溝，容易引起男生在性交時陰莖疼痛，因而抑制性興奮和快感，陰莖疲軟失去性趣。這兩種狀況可考慮割包皮。

重點：如果包皮很容易推開到陰莖冠狀溝以下，露出龜頭，不用割包皮。如果將包皮往後推，會有一圈在龜頭下面，比較緊，甚且卡住疼痛，建議詢問泌尿科醫師討論否要割包皮手術。

包皮切除手術：青少年、成年人採局部麻醉，門診手術即可。手術可採雷射或開刀割除一部分包皮。術後第1天可能因腫脹、排尿碰觸疼痛，大約一週後消腫。另一種治療方式是用一個壓克力製的包皮環，套進包皮固定，大約一週內，環套連皮會自動脫落。

（圖片來源：鄭佳玲）

Ｑ3：龜頭露出後，靠近冠狀溝的地方有一圈微紫色，正常嗎？

正常。小男嬰或是小男孩的龜頭是紫色的。身體發育成長後，龜頭顏色會慢慢變淺紫或粉紅色，再隨著使用時間越長，顏色變得越深，不再那麼粉嫩，因此龜頭淺紫色毋須擔心。

Ｑ4：包皮繫帶下方有一小塊白白的，用手摸或水沖有點刺痛。有次與女友行房時，私處不濕潤，用力開始有疼痛感，這是什麼原因呢？

有一些男性的包皮繫帶比較明顯，看起來是一小塊白色。包皮繫帶是男性最敏感地帶，如果用手觸摸搓揉它，或是水沖，力道過重，可能會把敏感變成疼痛，當男人和女人發生性行為，包皮繫帶的接觸愛撫是很重要增加興奮的重要過程，男性更容易達到高潮，如果女生的陰道不夠濕潤，摩擦繫帶就容易引起的疼痛。

Ｑ5：龜頭下面長出白點？

臨床最常見的是良性珍珠樣丘疹，原因不明，並不是病毒細菌感染，外觀特徵是一顆顆整齊排列，不需要治療。

如果在龜頭的再下面一點，在陰莖皮膚上面的白點，另一個可能是毛囊炎。又或者，這白點顏色稍微偏深一點，如果是在性行為之後發生，感染部位有一些小紅點聚集增生，外觀像花椰菜，潰爛發炎，很可能是俗名菜花的尖型濕疣，屬於傳染力強的性病，應盡快治療。

Ｑ6：包皮看到一圈白白的東西，味道很重？

最常見是「包皮垢」。因為長期沒有把包皮往下褪，清洗包皮跟龜頭之間的冠狀溝部位，藏污納穢，變成包皮垢，發出臭味。建議每天洗澡時一定要把龜頭包皮推開，用清水和肥皂或沐浴乳清洗乾淨。

諮詢專家：高雄市立小港醫院特約主治醫師暨高美泌尿科診所院長張美玉、台北榮總桃園分院院長暨《男人下半身幸福百科》作者盧星華

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