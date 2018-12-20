胃食道逆流好痛苦？專家曝「預防火燒心3食物」...青花菜上榜

▲你有胃食道逆流的毛病嗎？專家告訴你3種能夠預防火燒心的食物類型。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

聖誕節即將到來，相信現在已經有許多人開始跑攤慶祝、吃大餐，但你是否有曾經在吃完大餐後感到一陣非常難受的灼熱感呢？這就是所謂的「胃食道逆流」，俗稱「火燒心」，會造成聲音沙啞、心悸、胃灼熱、食道發炎甚至是潰爛的現象。對此，國外網站《Indiatimes》就告訴大家3種能夠預防胃灼熱的食物類型，如果你不想讓火燒心找上你，那麼就要多吃四季豆！

專家建議3種能夠預防胃食道逆流的食物：

1.吃「酸性較低」的食物

專家表示，吃「酸性較低」的食物就能避免出現胃灼熱的問題，以大家常吃的聖誕節主食來說，火雞和一般雞肉都是酸性相對較低的食物，可以在烤過或是蒸過後食用，別有太過複雜的調味即可。此外，專家也提醒，最好別吃「皮」，否則還是很有可能會引發胃食道逆流。

▲吃雞肉千萬別吃皮，否則更有可能引發胃食道逆流。



2.綠色蔬菜

綠色蔬菜也是能夠預防胃灼熱的食物，例如：菠菜、青花菜以及四季豆都是相當好的選擇。此外，過去《ETtoday健康雲》也有報導指出，當你突然胃灼熱的時候，一杯「芹菜汁」能夠緩解不適，調節胃部的酸度，但是如果喝了芹菜汁以後還是很不舒服，最好趕快去看醫生。

▲青花菜、四季豆和菠菜都是能預防胃食道逆流的蔬菜。



3.麵包

除了綠色蔬菜以外，如果吃大餐不想被胃食道逆流找上門，你也可以吃些麵包，而且一定要確保是「全麥」的。

▲全麥麵包也能防止胃食道逆流找上門。



除了以上3種能夠預防胃食道逆流的食物之外，根據《胃食道逆流好煎熬？ 吃7大地雷食物「火燒心」找上你》報導指出，若是你不想承受胃食道逆流的痛苦，就應該要避免巧克力、蘇打、油炸食品、酒精、高脂肪乳製品、肥肉以及咖啡因。

專家提醒，若是你已經出現胃灼熱以及胃食道逆流的困擾，最好不要馬上躺下，否則症狀可能會變得更嚴重，甚至還會影響到喉嚨。

▲躺下會讓胃灼熱的症狀變的更加嚴重。



此外，千萬別突然就一次吃很多東西，餐點要盡量選擇小份一點，別狼吞虎嚥，而且肥胖的人會比一般人更容易出現胃食道逆流的狀況，因此一定要妥善控制體重；假如你已經吃的很清淡，但是還是不斷胃灼熱，那就要馬上去看醫生檢查，才不會錯過治療的最好機會。