ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

現磨山葵與市售芥末醬有什麼不同？

ETtoday健康雲

▲芥末。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲芥末醬是日式料理時最常見的佐料之一，但實際上口語的「芥末」，可能是三種完全不一樣的產品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文、圖／灃食教育基金會

「芥末醬」是我們在吃日式料理時最常見的佐料之一，但實際上口語的「芥末」，可能是三種完全不一樣的產品，分別由「山葵」、「芥末」與「辣根」所做成的。我們口語常講的芥末，實際上應是「山葵醬」。

▲現磨山葵與市售芥末醬有什麼不同。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲芥末醬的來源有以上三種植物，因此建議消費者在購買時可以認清食品成分。（圖／灃食教育基金會授權提供，未經同意禁止轉載。）

1.山葵醬：又稱wasabi，是由山葵（Wasabia japonica）製成，山葵（Wasabi）是十字花科（Cruciferae）山俞菜屬（Japonica）的植物，又稱為「山俞菜」，形狀類似小根的蘿蔔，外皮多成深綠色，將其地下莖磨成泥，辛辣味較淡，略帶有甜味，是最正統的日式料理佐醬，但由於價格昂貴，一般於較高級的日式料理餐廳現磨提供。

2.芥末醬：芥末是（Mustard）則是來自於芥菜的種子，屬於十字花科（Cruciferae）的蕓苔屬（Brassica），芥末醬是芥菜子磨製而成，具有辛辣味，產品外觀常常呈現土黃色或是白色，多用在搭配西式料理中的肉類一起食用。

3.辣根醬：辣根（Armoracia rusticana）亦屬於十字花科，具有辛辣味，而在食品工業中將辣根粉、芥末粉或山葵粉，加上食用澱粉和食用色素可調製成膏狀物，模擬出「山葵醬」的風味，即為市售常見的「芥末醬」或「山葵醬」。

由於「芥末醬」的來源有此三種植物，因此建議消費者在購買時可以認清食品成分，就能夠買到自己心目中預期的產品。

本文由灃食教育基金會授權提供，未經同意禁止轉載。

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

關鍵字： 芥末醬 wasabi 芥末 日式料理 山葵 山葵醬 辣根 灃食教育基金會
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

B群可以天天吃嗎？

如何區分公蟹及母蟹？

減糖「鹽優格」正夯！DIY加辣醬、芥末吃法...脂肪OUT

吃生魚片不是新鮮就安全！「沾芥末」也只是心理作用

臨床醫師看有氧運動

現磨山葵與市售芥末醬有什麼不同？

台灣教育餵孩子吃什麼糖？　鼓勵孩子舉手表達嗎？

喉嚨有痰醫師建議：吞下去！超神「吞痰論」長知識　全台網友崩潰了

「口服A酸」抗痘萬事OK？　食藥署：這2種人療效不佳！

C肝新藥治癒率98%　北榮2年幫700多病患「終止肝苦」

讀者迴響

回到最上面