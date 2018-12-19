別被偶像劇騙！談戀愛必知「5大潛規則」...不吵架根本有鬼

▲醒醒吧！偶像劇中的浪漫情節是很難發生在現實生活中的。（圖／取自免費圖庫PEXELS，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你相信偶像劇裡浪漫的戀愛情結嗎？如果你信了，那就真的太傻了！偶像劇中的愛情總是浪漫到讓人無法自拔，但其實現實中的愛情根本就沒有那麼完美，而且對方也不一定會像韓劇歐巴一樣帥。對此，國外網站《Bright Side》就列出感情中你該知道的5個潛規則，如果你們都不會吵架，那才是真的有鬼；此外，你也要知道，就算對方有一些小缺點也沒關係，因為這才是最真實的他。

關於感情的5件事你應該要知道：

1.感情一開始不一定會有激情

你要知道，並不是所有的戀愛關係都會從「迷戀」開始，除了兩人之間產生的激情和火花之外，你更應該要注意自己是否能從對方身上獲得安全感和舒適感。如果你想擁有一段非常堅定的愛情，那麼「團結」以及「互相信任」絕對會是最重要的2件事。

▲能不能從對方身上獲得安全感和舒適感才是最重要的事情。



2.你們可以擁有不同的愛好

每個人都一定會擁有自己的興趣和愛好，所以你也不要想要改變別人的想法；如果你喜歡衝浪，但是另一半不喜歡，那你也不可以強迫對方要跟你下水，這樣長期下來，你們只會相處的越來越不開心。此外，你擁有的「個人興趣」也會散發出獨特的魅力。

3.一定都會有吵架、鬧脾氣的時候

假如你們完全都不會吵架，那就真的出大事了，因為這樣就代表你們對於這段感情根本就「不在乎」，而且這樣的感情通常最後只會走上「分手」這條路；但這並不表示你們就一定要吵的天翻地覆才正常，而是偶爾有個小吵架是無傷大雅的。

每對正常的情侶都一定會吵架，透過吵架你們也可以更了解對方，並且清楚知道對方不喜歡什麼。

▲吵架不一定是壞事，而且透過吵架能讓你們更了解彼此。



4.對方並不一定要全心全意愛你的家人或是朋友

千萬別指望另一半能夠無條件地去愛你的家人和朋友，當然，你也不必這樣對待對方的親朋好友。你們兩個在一起是你們自己的事情，你只需要偶爾和他的家人互動就好，但你也要記得告訴自己的家人內心的希望以及界限到底在哪裡，這樣相處起來才能更愉快。

5.兩人不會無時無刻都黏在一起

如果你認為談了戀愛，兩個人就要每分每秒黏在一起，那鐵定會是夢一場，而且每個人都會想要擁有自己的私人空間。在一段和諧的關係中，你們應該要給彼此一點空間，並且給予對方一些體諒。

此外，你也不應該怪罪自己「有時候想要一個人」的念頭，因為適時的在感情中休息一下是絕對必須的，而且這並不代表你不愛他了，相反的，有一點空間反而能讓你更清楚知道對方到底有多重要，兩人的感情也會變的更甜蜜。

▲就算談了戀愛也要記得給彼此一些空間，這樣感情才能走的久遠。