愛滋在家自己篩！18日起預定試劑　可網購超取確保「便利+隱私」

▲在家愛滋自我篩檢試劑 。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（18）日起辦理「在家愛滋自我篩檢計畫」，除了衛生局所、民團、販賣機等定點索取，疾管署官網也設置專區提供民眾預定唾液自我篩檢試劑，並可以到三大超商取貨付款，保有便利性與隱私性。而醫師也提醒，有性行為者應至少進行1次篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢。

疾管署慢性傳染病組長黃彥芳表示，去（106）年辦理「在家愛滋自我篩檢計畫」期間共發出近2萬支試劑， 民眾上網登錄篩檢結果篩出167人陽性確診，陽性率為1%，並且當中有3成民眾是第一次接受愛滋篩檢，計畫獲得一定成效，而今年則延續計畫，準備8萬劑試劑並自18日起開放民眾索取。

疾管署持續與便利達康股份有限公司合作，民眾只要上網預訂，就能選擇至鄰近所在地的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商，支付200元試劑費及45元物流費取得試劑，而考量運送物流順暢度，網上預定設有限量，每天僅供應500劑。

此外，民眾也能透過21個縣市衛生局（除嘉義市衛生局外）及5家民間團體（大台北同學會、彩虹酷兒健康文化中心、風城部屋、台中基地及陽光酷兒中心）所設的401個定點及19台自動服務機，支付200元取得試劑。而民眾在檢驗之後上網登錄篩檢結果，疾管署會退回索取試劑的200元。

▲有性行為者至少要做一次的愛滋篩檢。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署防疫醫師黃士澤表示，今年的愛滋檢驗試劑除了唾液篩檢之外也增加血液篩檢，兩者準確率均高達99%，可以依照使用習慣選擇，而血液篩檢試劑僅有在衛生局等定點可以索取。並提醒，愛滋空窗期約20至90天，期間可能篩不出感染，建議檢測應該在發生危險性行3個月之後進行，檢驗結果較為準確。

台大醫院金山分院醫師林冠吟表示，過去臨床觀察發現，很多愛滋感染者由於沒有早期、固定篩檢，根本不知道已經感染愛滋，往往等到發病或有嚴重併發症時才發現問題。許多民眾也常認為愛滋和自己無關，其實有性行為者，至少應該進行1次篩檢。

至於持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若持續有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次。

疾管署提醒，民眾可至官網觀看試劑使用方式的操作影片，另外本計畫合作之民間團體及衛生局亦提供諮詢、轉介或陪伴就醫服務，歡迎尋求協助。

若篩檢結果呈陽性反應，建議務必前往「愛滋病指定醫事機構」進一步確認檢驗；篩檢結果為陰性，代表目前尚未被感染，但仍建議持續定期篩檢，並做好全面防護措施（包括落實安全性行為及避免風險行為），才能有效預防愛滋感染。本服務將提供至試劑使用完畢為止，請民眾把握機會。