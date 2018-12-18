睡不著別吃藥！名醫獨授「好眠3妙招」：晚餐晚點吃睡更好

▲名醫傳授3招讓你一夜好眠到天亮。（影、圖／Dr.Guo‧《郭育祥診所》授權提供，請勿任意使用以免侵權。）



記者周姈姈／綜合報導

每次到了夜晚，就翻來覆去睡不著嗎？或是好不容易睡了，結果半夜4點卻起床睡不熟嗎？對此，Dr.Guo‧《郭育祥診所》就傳授給大家「3個好眠絕竅」，原來如果想要睡的好，晚餐就應該要晚點吃，這樣就比較不會半夢半醒，而且鬧鐘時間也別調的太早，否則你可能會在預期時間前起床，反而越睡越早！

讓你更好睡的3個方法：

1.睡前應該要減少各項刺激

郭育祥表示，想要好好睡覺，睡前就應該要減少刺激，不要看太多電視、玩太多遊戲或是太興奮，洗好澡之後就要馬上睡覺。

▲洗澡後就馬上睡覺能睡的更好，最好別再滑手機或是看電視拖時間。



2.晚餐就要晚點吃

郭育祥說，睡前吃點東西能讓睡眠品質變好，也能讓你更容易入睡。關於這點，郭育祥認為，自律神經中間的「休息放鬆」和「儲存能量」，也就是所謂的副交感神經，讓人體能夠休息、放鬆、修復以及儲存能量，而腸胃道在晚上睡覺時會發揮很重要的「分解食物」功能，所以如果沒有食物的話，這個功能就會很難進行。

因此，郭育祥要告訴大家，晚餐千萬不要離睡覺時間太長，甚至還有很多人不吃晚餐，但這樣會對睡眠的延續、熟睡以及不要多夢是一個非常大的妨礙，也就是說，如果你晚餐吃的晚就睡覺的話，中間起來的次數就會減少，尿尿的頻率也會降低，睡的更熟的比例會增加。

▲晚餐晚點吃半夜起床的次數就會減少，也會睡的更沉、更熟。



3.鬧鐘時間不要刻意設太早

對於早醒的人，郭育祥建議「鬧鐘時間別設定太早」，有些人因為害怕自己起不來，所以就會把鬧鐘時間調的很早，假設你可能6點才需要起床，可是你卻設了一個5點的鬧鐘，這就代表你害怕6點鬧鐘覺的時候你起不來，而且還有可能4點多就會醒來，反而越睡越早。

郭育祥說，每個人都會設定自己「不希望被突然叫醒」，由於突然叫醒是一件令人緊張又不愉快的事情，所以身體的生理時中會在設定鬧鐘之後，且在鬧鐘還沒響之前，大部分人都會自己先起床，這就是為了要避免自己遭受突然被叫醒的感覺。

所以，如果不想早醒的話，你幾點要起床，就請你千萬要把鬧鐘設定在「你非起來不可的時間」，雖然這聽起來很矛盾，但郭育祥提及，自己已經看過太多病患都是因為把鬧鐘時間調太早而出現早起的問題。

此外，現在有許多人都會把手機當成鬧鐘，但郭育祥認為「這是一個相當不可靠的方式」，因為手機的鬧鐘響了之後也不會馬上關掉，會一直響下去，直到你關掉；相反的，如果你真的用一個鬧鐘，由於響的聲音不同，而且響完就會切掉，所以你就會知道「鬧鐘只會響幾次」，因此就可以幫助你睡更晚一點。

最後，郭育祥補充，雖然這些方法不見得能讓你睡很晚，但卻可以幫助你避免太早醒來。

▲郭育祥認為使用手機當鬧鐘是一個相當不可靠的方法。



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