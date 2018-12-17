星空注射室、童話森林樂園　輔大醫院首創兒童急診空間「有溫度」

▲輔大醫院改造兒童專屬急診空間。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

孩子有緊急狀況得送急診，若周遭為車禍、血流不止等重症成人，往往會造成孩子心理上的恐慌。輔大醫院籌備兒童急診友善空間17日竣工，讓成人急診和兒童急診有明顯空間區隔，且選用森林童話主題讓孩童心情放鬆，而幼兒血管細小，打針時需要黑暗空間以蛇燈找血管，急診空間還設有「星空注射室」，滿天星斗陪伴孩子忘卻黑暗與疼痛。

▲輔大醫院兒童專屬急診空間，設計師謝介文（中）與輔大醫院急診部主任哈多吉（右）、兒童急診室主任王聖儒（左）。（圖／記者洪巧藍攝）

輔仁大學附設醫院17日舉辦兒童急診友善空間改造工程竣工暨捐贈啟用祝福禮，輔大醫院院長王水深表示，作為心臟外科醫師，最了解急重症醫療的迫切以及病人、家屬的焦急，希望透過空間設計讓孩子暫時忘記針藥與消毒水的氣味，家長也可以陪伴孩子邊逛邊說故事，候診與病痛感受的時間能不再漫長難耐。

除了兒童醫院外，輔大醫院是全國第一個設置兒童急診友善空間的綜合醫院。輔大醫院急診重症醫學部部長哈多吉指出，空間採明亮且富舒適感的設計，包含牆面有森林與小動物彩繪、裝置藝術，而觀察區的落地窗更一改以往急診的封閉感，窗外還有彩繪綿羊雕塑等，都是針對孩童進行的設想，減低病童的焦慮不安。

▲▼輔大醫院兒童專屬急診空間，觀察區多彩且明亮。（圖／記者洪巧藍攝）

除了溫暖的空間，規劃設計上更考慮了實務，輔大醫院急診醫學科主任范修平表示，因為孩子的血管細小，有時需要在黑暗空間使用蛇燈照射來找出血管，已經生病的孩子又得在黑暗空間，常常是更加哭鬧不安，兒童急診空間設有「星空注射室」，關燈後會因為天花板的夜光彩繪呈現出銀河與星光點點，孩子可以暫時忘記害怕。

診間外與兒童留觀室裡還有「真理之狗」，是用裝置藝術包裝酒精噴灑器，家長在與孩子玩耍中說誠實的孩子手伸進狗狗口中才不會被咬，實際上手一伸進去就噴灑乾洗手的酒精消毒液，維持手部衛生。

▲▼輔大醫院改造兒童專屬急診空間，星空注射室（上）與可以洗手消毒的真理之狗（下）。（圖／記者洪巧藍攝）

輔大醫院兒童急診科主任王聖儒指出，一般急診沒有孩童與成人的區隔，很可能隔壁就是吐血的患者、甚至於車禍重傷、酒醉路倒等景象，恐怕會造成孩童的焦慮不安，甚至引發創傷，有些孩子再來到醫院就想到不好的就醫經驗，便哭鬧不已。除此之外，孩童還有許多特有的疾病如腸套疊、川崎氏症等，兒童急診更有助於及早診斷。

哈多吉說，目前新北市溪南地區亞東醫院設有專門的兒童急診，溪北地區輔大醫院兒童急診的成立能確實補足新北市孩童急診的需求，目前輔醫兒童急診有三位資深兒科急診醫師駐診輪班，肩負急重症及兒虐病童的第一線醫療窗口。

▲輔大醫院急診醫學科主任范修平解釋急診空間對兒童注射的設計巧思。（圖／記者洪巧藍攝）

▲輔大醫院院長王水深揭牌。（圖／輔大醫院提供）