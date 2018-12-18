打破觀念！「7預防癌症方法」錯很大...你還信吃魚油能抗癌？

▲服用魚油者和未服者之間的癌症死亡率和病發率無明顯差異。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

「癌症」是許多人忌諱的字眼，隨著這幾年癌症病例的增加，「如何預防癌症」已是時下相當熱門的話題，網路上也有許多教你抗癌的方法，但這並不代表你看到的每種方法都是正確的。對此，國外網站《Indiatimes》就列出「你以為能預防癌症的7件事」，其實錯很大，多吃魚油根本就不會影響癌症病發率，而紅酒若是喝太多反而會增加罹癌風險！

以下7件事並無法降低罹患癌症的機率：

1.維生素D補充劑

一般來說，癌症患者都含有較低水平的維生素D，於是就有科學家認為「是否攝取足夠的維生素D」就能保護人類免受癌症侵害？但有一項研究觀察2300名身體健康且停經後的婦女發現，服用維生素D並未降低罹癌風險，而《New England Journal of Medicine》（新英格蘭醫學雜誌）也證實，維生素D根本就無法保護人體免受癌症侵擾。

▲攝取維生素D根本就無法降低罹癌風險。



2.魚油

由哈佛大學、楊百翰大學以及婦女醫院共同進行的研究測量了「攝取Omega－3脂肪酸是否真能提供抗癌功效」，結果5年後，該研究人員發現服用Omega－3者和未服用者之間的癌症死亡率和癌症病發率並無顯著差異。

3.維生素E

維生素E對人體來說是相當重要的營養素，因此就有研究人員認為「維生素E可以抗癌」。但是這10年來，共有14600名男醫師攝取了安慰劑、維生素C以及維生素E，他們的健康狀況就這樣被追蹤了4年，結果最後發現，不管是維生素C還是維生素E，都不能抵抗任類型的癌症。

▲維他命C和E並不如大家平常所聽到的那麼神。



4.有機食品

「吃的乾淨」通常都會被視為是健康的人，而國外有一項研究觀察了69000吃有機食品的法國成年人，結果發現「人們食用的有機食品越多，罹患癌症的風險就越低」。

但並不是每個人都有一樣的研究結果，吃有機食品的人的確會在其他方面更健康，這也表示，影響罹患癌症的風險會更高。

5.做各式各樣的癌症篩檢

首先你應該要知道，就算你已經做了所有的癌症篩檢，也無法確實阻止癌症發生。雖然「早期診斷」能讓某些特定病例的治療變的更容易，但這並不代表全部都是這樣。

因此，美國疾病管制與預防中心建議，別急著對卵巢癌、前列腺癌、睪丸癌、甲狀腺癌或是胰腺癌進行篩檢，因為目前還沒有研究證實「早做篩檢」能改善死亡率。

▲提早做了所有篩檢並無法阻止癌症發生。（圖／達志／示意圖）



6.紅酒

以「多喝多健康」的名義喝紅酒絕對不會是個好主意！雖然紅酒含有抗氧化劑白藜蘆醇，能夠對抗癌症，但這並不代表你就可以狂喝紅酒。一項研究指出，多喝紅酒也無法預防卵巢癌、前列腺癌和結腸直腸癌。

此外，根據英國醫學期刊研究發現，就算是輕度至中度的飲酒習慣也會增加罹癌風險。

7.攝取「鹼性」飲食

癌細胞生存於酸性環境中，因此有人說「吃鹼性飲食」，避免攝取糖、乳製品、小麥或是水果等高酸性食物就能夠防止腫瘤進入體內，但目前尚未有研究證實「預防癌症」和「鹼性飲食」之間有關係。

一位腫瘤學家表示，癌細胞會形成酸性環境，反之亦然，而且攝取鹼性飲食也不會改變血液的PH值，只會改變你的唾液和尿液，這根本就和預防癌症沒關係。

▲攝取鹼性飲食和預防癌症之間並無直接關係。