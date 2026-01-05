小寒節氣好冷別亂補　中醫推「溫養為主」3招顧陽氣

▲小寒代表寒氣即將湧入，準備進入最冷的時節。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

今日是二十四節氣中的第二十三個節氣「小寒」，代表準備進入最冷的時節。中醫師指出，小寒正是寒氣漸盛、陽氣潛藏的重要關卡，此時若未妥善保養，容易出現陽氣虛弱、氣血運行不暢的情況，但小寒養生重點不在大補，而在溫養固護、避免耗散，建議可做「穴道保養」、「藥浴泡腳」和「溫和運動」。

中醫師林柏鈞表示，小寒氣候特點為氣溫偏低、日照短、濕冷交錯，對陽氣、腎氣與氣血循環的考驗尤為明顯，常見症狀包括「手腳冰冷、血液循環差、血壓高、呼吸道問題、腹瀉、腸胃不適、筋骨痠痛、關節舊疾復發」等。

飲食方面建議以「溫熱性、補益性」食物為主，多吃羊肉、牛肉、黑芝麻、核桃等能補陽氣的食材，並搭配生薑、蔥、蒜等辛溫食物促進循環，但要避免過度燥熱，可多攝取木耳、番茄、菇類等滋陰蔬果平衡。茶飲方面以甘溫暖胃的藥材為主，例如桂圓紅棗薑茶。

林柏鈞特別提到，許多人覺得天氣冷，可以多吃火鍋、補品，卻不知不覺攝取過多高脂肪、高熱量的食物，反而容易造成腸胃負擔，引發消化性潰瘍、胃腸道發炎等症狀，切記冬季進補，還是要注意節制、適量，避免暴飲暴食。今日也建議可以採用「小寒3招養生保健法」。

1.穴道保養：氣海穴、關元穴可溫補腎陽；足三里穴有助健脾益氣，可搭配溫灸或熱敷。

2.藥浴泡腳：以薑片、艾葉泡腳 10～15 分鐘，有助改善末梢循環與睡眠品質。

3.運動：以太極、快走、八段錦等溫和運動為主，避免大量流汗耗傷陽氣。