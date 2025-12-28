竹科男睡覺鼾聲如雷　檢查驚見整晚「數百次停止呼吸」

▲醫師提醒，有打鼾問題的民眾一定要盡快就醫。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

竹科工程師王先生睡覺時鼾聲如雷，且會突然「斷氣」數秒後爆出巨大聲響，被枕邊人要求分房睡後，才就醫檢查，結果發現是「重度阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」指數（AHI）高達60，意即每小時呼吸停止次數達60次，整晚累計達數百次「暫時停止呼吸」。醫師示警，該症最大危害就是全身性缺氧，長期缺氧恐致中風、心肌梗塞。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志醫師指出，王先生經居家睡眠檢測的數據令人咋舌，他的案例在竹科並非特例，許多工程師久坐缺乏運動、外食重口味，容易造成高血壓與BMI指數超標，這些都會提高罹患睡眠呼吸中止症的風險。

陳俊志進一步提到，睡眠呼吸中止症對人體最大的危害就是「全身性缺氧」，當身體反覆缺氧，會產生大量自由基，進而加速血管粥狀硬化與形成血栓，使血管失去彈性，一旦血栓發生在腦部即為中風，發生在心臟則為心肌梗塞，許多壯年猝死的案例，可能與未被診斷出來的睡眠呼吸中止症有關。

陳俊志說，王先生在接受手術治療並搭配持續使用正壓呼吸器後，睡眠結構改善、深層睡眠比例提升，精神變好、也找回昔日工作效率與水準，困擾已久的晨起頭痛與口乾舌燥也隨之改善。

陳俊志提醒，阻塞性睡眠呼吸中止症治療方式主要由醫師依患者病情、睡眠習慣等狀況來決定適合患者的治療方式，正壓呼吸器是常見的治療選擇，部分患者也會合併搭配局部手術、減重等方式，若有相關問題的民眾要盡快就醫，絕不可將其視為單純的「打呼」而輕忽。