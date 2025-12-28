「三九貼」冬病冬治關鍵期　中醫點名7大族群最適合

▲冬至過後是「三九貼」治療關鍵期。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

冬至過後是「三九貼」治療關鍵期，中醫師指出，該治療主要是透過溫熱性藥材敷貼特定穴位經皮膚吸收，促進陽氣升發並補強身體防禦力，適合「反覆呼吸道感染、慢性過敏性鼻炎、氣喘、小兒體質虛弱、容易怕冷、四肢冰冷、腹瀉或經痛的人」敷貼。目前三九貼的第一「九」只剩最後幾天，錯過時機「冬病冬治」得再等一年。

台中慈濟醫院中醫部醫師張敏筠指出，冬至後次日起算的第一個九天周期將在12月30日結束，今年冬季氣溫起伏劇烈，過敏、氣喘與虛寒體質的人症狀容易加劇，把握「三九天」做穴位敷貼，可有助改善免疫調節、強化陽氣的關鍵時機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張敏筠說明，在中醫一年有兩個調整體質、改善過敏與虛寒症狀的黃金時節，一是氣候最炎熱的三伏天，另一個就是最寒冷的三九天，冬季的「三九天」尤其與呼吸道疾病、過敏性體質調理密切相關。

「三九」是冬至次日起算，每九天為一個階段，分為一九、二九與三九，象徵冬季寒氣最盛、人體陽氣最弱的時段。張敏筠解釋，三九天是自然界陰陽消長的轉折期，陰氣最盛、陽氣潛藏，人體較易受寒邪侵襲，引發過敏性鼻炎、氣喘、反覆感冒與手腳冰冷等症狀，因此中醫會採用「三九貼」療法，以辛溫散寒藥材敷貼特定穴位，藉中藥與穴位刺激幫助調節免疫系統，運用自然節氣及人體規律改善體質。

張敏筠強調，現代人常處冷氣環境，體質偏寒的人很多，三九貼配合充足睡眠、保暖與均衡飲食，能更好扶助陽氣，但急性發炎、發燒、皮膚傷口、孕婦及兩歲以下幼兒不適合敷貼，皮膚敏感或具特殊過敏史的人應先由中醫師評估，切勿自己處理。