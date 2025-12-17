男反覆胃部悶脹「血糖微異常」　竟確診末期胰臟癌

▲男子胃部反覆悶脹找不出原因，經胰臟內視鏡超音波才發現腫瘤。（示意圖／Pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

一名50歲男性半年來反覆胃部悶脹，做過胃鏡、大腸鏡與腹部超音波，發現有胃食道逆流、痔瘡及脂肪肝，後來覺得下腹也脹脹的，於是到泌尿科，確診攝護腺肥大，但日前體重一下掉4公斤，且吃不多也感到噁心，再進一步檢查，竟已是第4期胰臟癌；醫師說，若血糖異常合併有腹部症狀，須特別提高警覺。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書提到此病例，他寫道，這名患者沒有糖尿病，不過血糖已進入警戒區，糖化血色素偏高，屬糖尿病前期，但無菸酒習慣，最初僅上腹悶脹不適，胃鏡顯示有胃食道逆流，做大腸鏡則發現痔瘡，另腹部超音波發現有脂肪肝，後來連續服用抑制胃酸藥物長達半年，但症狀沒明顯改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到近1個多月，該病人只要微量進食便覺得噁心，且體重在短時間內下降4公斤，而因下腹脹感和頻尿更加明顯，還多次到泌尿科就醫，發現有攝護腺肥大，卻無法解釋所有症狀。

林相宏指出，此患者後來看到他寫的衛教文章，於是前來門診，他安排胃鏡，並加做胰臟內視鏡超音波，結果發現胰臟尾部已有3公分左右的腫瘤，且已侵犯胃部、腹膜，原來是腫瘤壓迫，使胃部失去彈性，導致進食即噁心，並使腹膜產生腹水，才造成下腹脹滿、頻尿。

林相宏寫道，這已是胰臟癌第4期案例，但相關症狀在半年前出現時，確實不易診斷出癌變，能夠在早期發現的個案，通常都是定期篩檢揪出。由於類似悲劇不斷上演，建議以下4族群要加倍注意：

●有血糖問題者，尤其50歲以上。

●具胰臟癌家族史者。

●長期菸酒族群。

●肥胖者，BMI大於25，尤其超過30。

林相宏提醒，胰臟癌等到症狀逐漸集中出現時，往往已是晚期，因此若屬於以上4族群，應優先考慮篩檢，防患於未然。