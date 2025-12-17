ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

男反覆胃部悶脹「血糖微異常」　竟確診末期胰臟癌

▲▼肚子痛,胃痛,痛苦,拉肚子。（示意圖／Pixabay）

▲男子胃部反覆悶脹找不出原因，經胰臟內視鏡超音波才發現腫瘤。（示意圖／Pixabay）

記者邱俊吉／綜合報導

一名50歲男性半年來反覆胃部悶脹，做過胃鏡、大腸鏡與腹部超音波，發現有胃食道逆流、痔瘡及脂肪肝，後來覺得下腹也脹脹的，於是到泌尿科，確診攝護腺肥大，但日前體重一下掉4公斤，且吃不多也感到噁心，再進一步檢查，竟已是第4期胰臟癌；醫師說，若血糖異常合併有腹部症狀，須特別提高警覺。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書提到此病例，他寫道，這名患者沒有糖尿病，不過血糖已進入警戒區，糖化血色素偏高，屬糖尿病前期，但無菸酒習慣，最初僅上腹悶脹不適，胃鏡顯示有胃食道逆流，做大腸鏡則發現痔瘡，另腹部超音波發現有脂肪肝，後來連續服用抑制胃酸藥物長達半年，但症狀沒明顯改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到近1個多月，該病人只要微量進食便覺得噁心，且體重在短時間內下降4公斤，而因下腹脹感和頻尿更加明顯，還多次到泌尿科就醫，發現有攝護腺肥大，卻無法解釋所有症狀。

林相宏指出，此患者後來看到他寫的衛教文章，於是前來門診，他安排胃鏡，並加做胰臟內視鏡超音波，結果發現胰臟尾部已有3公分左右的腫瘤，且已侵犯胃部、腹膜，原來是腫瘤壓迫，使胃部失去彈性，導致進食即噁心，並使腹膜產生腹水，才造成下腹脹滿、頻尿。

林相宏寫道，這已是胰臟癌第4期案例，但相關症狀在半年前出現時，確實不易診斷出癌變，能夠在早期發現的個案，通常都是定期篩檢揪出。由於類似悲劇不斷上演，建議以下4族群要加倍注意：

●有血糖問題者，尤其50歲以上。

●具胰臟癌家族史者。

●長期菸酒族群。

●肥胖者，BMI大於25，尤其超過30。

林相宏提醒，胰臟癌等到症狀逐漸集中出現時，往往已是晚期，因此若屬於以上4族群，應優先考慮篩檢，防患於未然。

【花式機關】有種被日本夾娃娃機羞辱的感覺^^

關鍵字： 胰臟癌 血糖警戒 胃脹 攝護腺肥大 篩檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

「宋江餡餅粥、京鼎樓」都上榜　北市抽驗豆製品7件違規

好市多牛肉泛「詭異紫光」她嚇歪！　專家吐變色真相

媽餵1歲女兒喝「奶昔蛋白飲」網炸鍋！蘇怡寧嘆：生命不是實驗場

長者免費肺鏈疫苗「2劑改1劑」　台大醫揭升級新版考量

男肺癌第4期「長期劇烈疼痛」　接受免疫細胞治療穩定病情

台灣C肝診斷率、治療率均逾9成　提前達到WHO目標

為生命最後一程把關　東港安泰醫院+高雄榮總培育安寧醫師

壯男晨尿起泡像啤酒是「逆行性射精」　2張圖辨識腎病蛋白尿

全台第一！低位直腸癌保肛成功　名醫王照元達文西手術破800例

讀者迴響

回到最上面