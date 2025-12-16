男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫一看笑：大自然禮物

▲醫師說，當事人衝進診間，神情緊張、臉色慘白。（示意圖／記者洪巧藍攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師蘇信豪分享，一名20歲男大學生「GG長了凸凸的東西」，因此嚇到睡不著。醫師一看笑了，「放心啦！這不是菜花，這是大自然的禮物，叫作『陰莖珍珠丘疹』。」

蘇信豪在臉書說，該男大生近日衝進診間，「蘇醫師！蘇醫師！救命...我的下面好像長了怪東西，我是不是得了性病？」

蘇信豪表示，當事人神情緊張、臉色慘白說，洗澡時發現龜頭冠狀溝那邊長了一排「凸凸的東西」，上網查圖片覺得很像菜花，擔心到好幾天都睡不好，也不敢跟女友親熱。

蘇信豪仔細檢查後，笑著跟對方說，「放心啦！這不是菜花，這是大自然的禮物，叫作『陰莖珍珠丘疹』。」當事人聽到不是性病，整個人才像洩了氣的皮球，終於鬆一口氣。

蘇信豪指出，什麼是「陰莖珍珠丘疹」 (Pearly Penile Papules)？這其實是非常常見的良性皮膚組織，不是性病，也不會傳染！它們通常長在龜頭的冠狀溝邊緣，看起來像是一顆顆圓潤的小珍珠，整齊排列成一圈或兩圈，所以也被戲稱為「珍珠項鍊」。

蘇信豪教你一秒分辨「珍珠丘疹 vs. 菜花」，很多男生會把兩者搞混，其實仔細看很不一樣喔！

►珍珠丘疹 (良性)

外觀： 表面光滑圓潤，大小一致。

排列： 像軍隊一樣，「規則排列」成一行或數行。

變化： 通常長期存在，不會變大，也不會痛或癢。

原因： 生理變異，與性行為無關。

►尖銳濕疣（俗稱菜花／性病）

外觀： 表面粗糙，像花椰菜或珊瑚狀，凹凸不平。

排列： 「雜亂無章」，可能單獨一顆或融合成一大片。

變化： 會越長越多、越長越大，摩擦時容易流血。

原因： 人類乳突病毒 (HPV) 感染，主要透過性接觸傳染。

蘇信豪提醒，珍珠丘疹不需要治療，它是你身體的一部分，無害！除非你覺得外觀影響自信，才需要考慮醫美雷射處理（但非必要）；且千萬別亂摳，不要嘗試用手擠或亂擦成藥，以免造成細菌感染。

蘇信豪提到，不要自己當醫生，雖然教了大家怎麼看，但有些初期的菜花長得比較不明顯；如果你發現這部位有不明凸起物，心裡毛毛的，或者分不清楚到底是珍珠還是花椰菜？這時候請不要害羞，直接來找蘇醫師吧！