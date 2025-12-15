女追劇摸到硬塊竟是「三陰性乳癌」　新藥基金補助免疫治療救命

▲一名女性追劇時無意間摸到硬塊，後證實為三陰性乳癌，經癌症新藥基金挹注藥費，順利完成治療。（圖／亞大附醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

40多歲研究助理「小鈺」（化名）在家追劇時，意外摸到乳房硬塊，就醫檢查確診為難纏的「三陰性乳癌」，隨即接受術前化療合併免疫治療，但初期需自費苦撐，所幸後續藥物透過癌症新藥基金挹注，得以順利完成療程，且追蹤發現已無腫瘤細胞，成為基金及時救命的重要縮影。

癌症新藥基金上路滿1年，台灣癌症基金會今舉辦周年感恩大會，邀集病友團體、醫療代表回顧執行成果。該會執行長張文震說，基金源自賴清德總統提出「健康台灣」願景，以公務預算先行挹注，成功協助多名病友及早用藥，度過健保尚未給付新藥的空窗期。

賴清德今亦出席感恩會，致詞中指出，癌症新藥基金推動即將屆滿一年，截至今年10月，已收載20項新藥及16項擴增給付，受惠人數約1萬2300人，預估支付近122億元，後續將視財源及醫療需求狀況，持續爭取預算挹注，用多少補多少，財源一定可以永續，大家不用擔心。

▲賴清德今出席癌症新藥基金感恩會。（圖／記者邱俊吉攝）

張文震表示，據統計，台灣癌友自費比例約64%，其中超過4成用於健保尚未給付的藥品；約6至7成自費藥物負擔在30萬以上，超過百萬者也超過2成；35%癌友必須放棄原有工作；6成家屬每天花12小時照顧病友。

此外，張文震說，癌症新藥基金首年已協助超過3千個病友家庭，平均每名癌友1年可減少近120萬元的自費藥物負擔，並有效縮短等待時間，使病友能更早銜接和國際同步的治療，也減輕整個家庭負擔。

對乳癌患者小鈺而言，癌症新藥基金有如及時雨。她回憶，當初確診時腫瘤約3至4公分，依醫師建議接受最新的術前化療合併免疫治療，但前4至5次療程需自費，且腫瘤僅縮小約0.5公分，一度讓母女很挫折，所幸隨著免疫藥物納入癌症新藥基金，她得以完成後續療程，並依標準流程調整化療藥，最終手術切除標本，顯示腫瘤細胞已完全消失。

張文震指出，癌症新藥基金除減輕病友家庭壓力，也能透過治療過程累積真實世界數據，作為未來健保評估及臨床指引修訂的重要參考，盼此制度可持續精進。