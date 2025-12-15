ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

罹患皮蛇害中風機率增2.37倍　名醫籲帶狀疱疹疫苗公費化

▲▼ 皮蛇疫苗 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲醫界呼籲將帶狀疱疹疫苗納入公費接種。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

帶狀疱疹（皮蛇）對健康威脅大，但相關疫苗仍未納入公費接種。台灣健康聯盟今發布「成人疫苗接種計畫白皮書」，呼籲政府將該疫苗放入公費計畫；醫師說，國人終身罹患此症風險超過3成，且與歐美相較，台灣50歲以上患者的住院率更高，生活品質損失也更嚴重，而此疫苗保護力逾9成，作為公衛投資CP值高。

針對帶狀疱疹威脅，台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，病人不僅面臨皮膚劇痛，若有慢性病也會受到影響，例如與糖尿病息息相關的糖化血素色會顯著上升，另慢性腎臟病患者若有帶狀疱疹，腎病進入末期的風險則會增加1.36倍，而根據相關研究，帶狀疱疹發生1周內，心肌梗塞、缺血性中風的機率更會提高1.68、2.37倍，由此可見此症影響深遠，不可輕忽。

新竹台大分院副院長盛望徽則說，針對國際4項成人疫苗（流感、肺炎鏈球菌、帶狀疱疹、呼吸道融合病毒）的研究發現，成人免疫接種計畫能產生高達19倍的投資報酬率，可能有效預防重症與死亡，因此長遠來看，應持續鼓勵成人接種疫苗，方可降低相關醫療健保支出。

不過，盛望徽說，近年來政府逐漸增加疫苗預算，但成人接種率仍顯不足。以65歲長者為例，流感疫苗約50%，肺炎鍵球菌約12%，遠低於世界衛生組織（WHO）建議指標，主因應是缺乏相關認知。

盛望徽表示，以往針對65歲以上長者進行流感疫苗接種意願調查，發現高達４左右成認為「自己多注意就好，不用打疫苗」，其他原因則有無人提醒通知、擔心副作用等，建議若要改善民眾施打率低落，可從疫情資訊公開化、加強高風險族群宣導、醫療人員於就診時給予建議、提供施打誘因等多方面著手。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴說，從多項證據可知，帶狀疱疹疫苗在高收入國家中具備高度成本效益，納入公費已是主流，包括美國、英國、德國、澳洲、加拿大等皆已實施，期許政府跟進，加強台灣長者健康防線。

關鍵字： 李秉穎 盛望徽 帶狀疱疹 皮蛇

